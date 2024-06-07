新竹膨風茶採收近尾聲 夏茶評鑑時間出爐

新竹縣峨眉鄉一群阿婆戴斗笠、穿雨衣、揹茶簍，不畏濕冷埋首採茶。（記者廖雪茹攝）

2024/06/07 17:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕節氣「芒種」前後，向來為新竹縣東方美人茶（膨風茶）夏茶的採收期，不過近年因溫室效應氣溫上升，許多茶農大多提前採茶，這幾天已接近尾聲，也由於今年雨水充肺，茶樹生長旺盛，優良茶評鑑已敲定7月15日一連5天在北埔鄉農會舉辦。

新竹縣農會表示，竹縣白毫烏龍茶遠近馳名，尤以北埔、峨眉為主要茶區，每年芒種前後，嫩芽經小綠葉蟬（又名浮塵子）著涎後，破壞茶葉結構與成份，經由茶農手工採摘一心二葉，再以傳統技術製成白毫烏龍茶，茶葉就會散發出天然熟果香。

梅雨季節，大家出門都撐傘、穿雨衣，以免被雨淋濕而感冒；不過，峨眉鄉一群阿婆卻戴斗笠、穿雨衣、揹茶簍，不畏濕冷，埋首在茶園的行間裡採茶，身上的水珠早已分不清究竟是雨水還是汗水。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡表示，芒種氣候潮濕又悶熱，正是小綠葉蟬大量繁殖的季節；今年的梅雨季雨水充沛，氣溫涼爽，茶樹生長特別旺盛，不同區塊茶園的小綠葉蟬著涎程度可能不一。

峨眉鄉富興茶葉產銷班第一班副班長黃森昌也認為，因雨多茶樹長得快，小綠葉蟬著涎程度較往年相對的會普遍減少。黃森昌並分享，近幾年因為氣候越來越熱，他的茶園多提早採菜，如這次夏茶5月就開始陸續採收，這兩天就會結束；而過去多在清明時節收成的春茶，也提早在3月就採了。

莊烘岡表示，今年的新竹縣東方美人茶（膨風茶）夏茶優良茶評鑑，預計6月20、21日兩天受理報名，7月2至4日繳茶，7月15日至19日評鑑，19日午前成績揭曉。

縣府農業處表示，新竹縣白毫烏龍茶的品質優良，茶乾呈白、綠、黃、紅、褐五色相間，北埔茶區稱「膨風茶」、峨眉茶區則稱「東方美人茶」，茶湯紅潤典雅，滋味帶有濃厚的熟果蜜香，深受品茗雅士喜愛。

新竹縣東方美人茶（膨風茶）夏茶採收，這幾天已接近尾聲。（記者廖雪茹攝）

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