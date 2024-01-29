因應通學需求 竹縣擬年後首推跳蛙公車示辦計畫

因應通學需求，新竹縣政府首度推出跳蛙公車試辦計畫，以新竹縣快捷7號和公路客運5900兩條既有路線，新增上午6點10分1個班次，自高鐵新竹站發車到台鐵竹北車站，爭取農曆年後開學日上路。（記者廖雪茹攝）

2024/01/29 22:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應學子通學的需求，新竹縣政府首度推出跳蛙公車試辦計畫，以新竹縣快捷7號和公路客運5900兩條既有路線，新增上午6點10分1個班次，自高鐵新竹站發車到台鐵竹北車站，明（30日）將二度公告招標，爭取農曆年後2月16日開學上路，預估車程可縮短約20分鐘，試辦1年期間將不收費，為竹苗區首見。

交通旅遊處長戴志君表示，由於民意代表接獲家長反映，孩子到新竹市或苗栗縣念高中職，大眾公共運輸十分不便，常趕不上學校上課，非常困擾。為此，在縣長楊文科指示下，縣府參考北北基跳蛙公車的新型態公車服務研議試辦計畫，期讓縣內學子通勤便利。

所謂的跳蛙公車，代表此班車路線不會每站都停，以跳站的方式停靠公車大站，藉此縮短交通時間，以達到通車效率。

不過，新竹縣的跳蛙公車試辦計畫不同於北北基，北北基的做法是，民眾可透過跳蛙公車APP平台募集自己所需的公車路線、班次時間，享有一車直達且人人有位的公車服務。

新竹縣則是經調查，欲到竹市或苗栗通學，必須在台鐵竹北火車站搭上上午6點35分的區間快車，才可能趕上轉搭的市區公車並在8點以前到校。因此，試辦計畫擇定兩路線新增上午6點10分1個班次實施，沿途只停靠2至3個站，以便在6點30分左右開至竹北火車站，讓學生搭上6點35分的區間快車往南到竹苗。

其中，快捷7號停靠站點：高鐵新竹站、嘉豐郵局、勝利二路、十興路、竹北火車站；公路客運5900停靠站點：高鐵新竹站、嘉豐郵局、勝利二路、十興路、竹北火車站。而兩路線原本停靠10多個站，單趟車程約40分鐘。

戴志君表示，該計畫第一次上網公告後，今天流標，縣府調整合約內容，決定試辦1年期間不收費，明天將辦理第2次招標作業，期下週順利決標，爭取在2月16日星期五開學首日上路。試辦計畫將改採大型巴士，期間也會視搭乘人數和民眾反映，做滾動式的調整。

另為因應通學需求，預計2月16日同步調整公告快捷8號（興隆大橋線）的班次，預計新增來回各4班次，共8班次。

新竹縣政府交旅處表示，經調查，學生欲到竹市或苗栗通學，必須在台鐵竹北火車站搭上上午6點35分的區間快車，才可能趕上轉搭的市區公車並在8點以前到校。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府交旅處表示，經調查，學生欲到竹市或苗栗通學，必須在台鐵竹北火車站搭上上午6點35分的區間快車，才可能趕上轉搭的市區公車並在8點以前到校。（記者廖雪茹攝）

新竹縣跳蛙公車試辦計畫以快捷7號和公路客運5900兩條既有路線，新增上午6點10分1班次，圖為現行中巴，試辦計畫將改採大型巴士，自高鐵新竹站發車。（新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法