柯文哲農地停車場未恢復農用 綠營議員：高虹安護航自家人 不知廉恥

柯文哲位在新竹的農地停車場至今未恢復農用。（照片取自周軒臉書）

2024/01/27 19:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲位在新竹市的農地停車場，去年12月22日開挖後，不到1週就停工，至今已停工超過1個月，附近居民都質疑市府根本護航，且根本未開罰。而民進黨市議員楊玲宜也抨擊，這不是特權那什麼才是特權？市長高虹安每次遇到柯文哲就拿他沒轍政策急轉彎，極力護航其違法事業，對自家黨主席柯文哲違法農地非農用，違法收租又疑似逃漏稅一事視而不見。

楊玲宜說，柯文哲從去年12月被爆發持有假農地真圈地收租，至今已近1個多月，卻仍無法完成恢復農地狀況，高虹安到底還要考驗新竹人多少耐心？身為一市之長卻屢屢知法犯法，護航自家人，雙重執法標準，簡直不知廉恥。

市議員曾資程也說，民眾黨柯文哲、高虹安同一個樣，大言不慚的說農地水泥已經挖掉，沒事實根據的話，照樣可以講的臉不紅氣不喘；同樣高虹安不遑多讓，才說完人事任命合法合規，新聞發佈人事命令，但隔天卻看到人事處的徵才公告，根本是目無法紀，把市府當自家事業，為所欲為及敗壞官箴。

對此，市府強調依規地主可展延2次，全部共90天，目前仍在展延期間內，已要求地主盡速恢復地貌及農地農用。

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