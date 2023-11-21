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竹東仁愛停車場11月推體驗 12/1~12/8試營運夜間免費停車

仁愛立體停車場以流動的木紋金屬格柵為外觀的造型主軸，不僅是竹東鎮的新地標，也是首座商場進駐的多功能複合式停車場。（記者廖雪茹攝）

仁愛立體停車場以流動的木紋金屬格柵為外觀的造型主軸，不僅是竹東鎮的新地標，也是首座商場進駐的多功能複合式停車場。（記者廖雪茹攝）

2023/11/21 17:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕位於新竹縣竹東鎮核心的仁愛立體停車場，今（21日）舉辦試營運記者會，預計12月1日起到12月8日試營運期間，開放晚上8點到翌日上午6點免費停車，即日起則是試營運前的開放體驗活動。

竹東鎮長郭遠彰表示，仁愛立體停車場以流動的木紋金屬格柵為外觀的造型主軸，不僅是竹東鎮的新地標，也是首座商場進駐的多功能複合式停車場。建築1樓約470坪，明年元月、農曆年前將由全聯實業進駐，打造大竹東地區的全聯旗艦店。

仁愛立體停車場的停車場域為地下1樓及地上2至6樓，規劃汽車533席、機車92席。公所主秘黃至銓說，停車場即將取得使用執照，11月開放民眾停車體驗，預計12月1日起到8日為試營運，業者提供晚上8點到翌日上午6點免費停車，其他時段費率為每小時收費20元；免收費時段，民眾離場前仍須操作繳費機。

此外，由於位於地下1樓進出口端的電線桿尚未移除，基於安全考量，體驗及12月的試營運期間，將不開放地下1樓停放車輛。

仁愛立體停車場周邊有竹東鎮公所、代表會、消防分隊、衛生所及電信等機關，並鄰近中央傳統市場、觀光夜市、蕭如松藝術園區、客家戲曲公園、竹東宿舍區樹杞林文化館等，提供民眾停車的新選擇。

竹東鎮公所表示，仁愛立體停車場計畫總經費約4.89億元，公所與營運廠商依德科技簽約10年。董事長詹士鋐表示，依德科技攜手華碩智行的先進車牌辨識系統，導入停車管理平台、無現金繳費機、複合式現金繳費機，以及竹東停車幫幫忙APP等智慧系統。同時也獲兆豐國際商業銀行支持，提供悠遊卡、一卡通、信用卡、Line Pay、街口等的多元支付服務，讓繳費更為便利。

仁愛立體停車場的停車場域為地下1樓及地上2至6樓，規劃汽車533席、機車92席。（記者廖雪茹攝）

仁愛立體停車場的停車場域為地下1樓及地上2至6樓，規劃汽車533席、機車92席。（記者廖雪茹攝）

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