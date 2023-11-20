竹縣首座社宅「新湖好室」 花敬群、楊文科共同動土開工

新竹縣第1個社會住宅「新湖好室」今天下午，由內政部次長花敬群（左起依序往右）、新竹縣長楊文科、湖口鄉長吳淑君等一起動土開工。（記者黃美珠攝）

2023/11/20 17:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣首座社會住宅、位於湖口鄉「新湖好室」今天下午由內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群、新竹縣長楊文科共同舉行祈福、動土開工典禮。花敬群說，在總統蔡英文督促下，國家住都中心在全國已直接興建社會住宅超過9萬戶，包租代管有效合約也超過6萬戶，明年可望就能達到蔡總統20萬戶的政策目標，甚至還有可能超標，至於「新湖好室」乃由中央耗資7億6849萬元興辦，預計於2027年完工後可為湖口提供132戶社會住宅。

花敬群說，國家住都中心在湖口還另有個社宅基地，跟「新湖好室」一起，國家總共投資20億。至於竹東的「東林好室」明年可望開工，規劃中的新豐「信勢安居」等也將在明年決標甚至開工，4案合計可以提供新竹縣1069戶社會住宅。他也期待竹北和其他鄉鎮也能多蓋社會住宅，他說，只要大家有需要，「國家住都中心絕對全力相挺」、「所有的錢百分之百中央出資」。

國家住都中心表示，「新湖好室」將是地上11層、地下2層的建物。基地在湖口鄉信義街，步行10分鐘就可到湖口火車站，距離國道1號也僅需8分鐘車程，鄰近新湖國小、湖口市場以及愛勢村活動中心，周邊交通便利且生活機能完善。未來社會住宅內部將規劃設置日照中心與托嬰中心等公益設施，同時通過建築量體退縮留設植栽綠帶與開放空間，為周邊鄰里居民創造一個友善、共享的優質生活環境。

花敬群進一步說，「新湖好室」戶戶都有獨立陽台和採光，相關的避難、緊急逃生設施完善，有耐震、綠建築、以及智慧建築的標章，這都是國家住都中心所蓋社會住宅的「標配」，整個社區都是無障礙的環境。另外還有托嬰中心、集會場所，村民使用只要借，不用租。

為了給有需要的家庭能用很平價的租金租到優質的房子，花敬群說，全國社宅租金算法就是：一般戶租金是市價的8折、高齡者或身心障礙者為7折，中低收入戶為5折。等於提供入住的是優質新房，卻用中古屋的行情，打折、打折再打折，提供最合宜、最可負擔的租金給鄉親。

楊文科說，新竹縣的人口近年以每年5、6000人的數量持續增加，科技產業不斷進入，像是AI智慧園區明年5、6月就正式營運，台積電研發中心有7000人在這邊，大家對住屋的需求量真的很大。他以新竹縣仍有很多大的計畫要推動為由，拜託花敬群鼎力支持，讓更多土地釋出給新竹縣蓋社宅。

目前新竹縣共有7處社會住宅預定基地，分別位於竹北2處、竹東3處以及湖口2處。除今天開工的「新湖好室」，縣府也已完成竹東仁愛段基地的先期規劃評估作業，其餘5處基地則將由內政部委託國家住宅及都市更新中心辦理評估，並由縣府配合辦理都市計畫變更作業，未來新竹縣7處基地預計將提供近2000戶社會住宅。

新竹縣第1個社會住宅「新湖好室」今天下午，由內政部次長花敬群（左5）、新竹縣長楊文科（左6）等一起動土開工。（記者黃美珠攝）

內政部次長花敬群說，在總統蔡英文督促下，國家住都中心在全國已直接興建社會住宅超過9萬戶，包租代管有效合約也超過6萬戶，明年可望就能達到蔡總統20萬戶社會住宅的政策目標。（記者黃美珠攝）

新竹縣第1個社會住宅「湖口好室」基地今天動土開工了。（記者黃美珠攝）

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