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首頁　>　新竹縣

新竹縣藍軍成立青年後援會 林思銘拚連任提政見

國民黨新竹縣第2選區立委參選人林思銘（左2）藉著竹縣藍軍成立青年後援會機會，提出「勞保基金永續、穩定房價」的青年政策。右二為國民黨新竹縣第1選區參選人徐欣瑩。（圖由林思銘競選總部提供）

國民黨新竹縣第2選區立委參選人林思銘（左2）藉著竹縣藍軍成立青年後援會機會，提出「勞保基金永續、穩定房價」的青年政策。右二為國民黨新竹縣第1選區參選人徐欣瑩。（圖由林思銘競選總部提供）

2023/11/19 09:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部成立青年後援會，該黨第2選區立委參選人林思銘趁機提出「勞保基金永續、穩定房價」的青年政策，他如果連任將爭取每年撥補至少1千億元，提升基金投資效益；幫青年與勞工加薪，爭取逐步調高基本工資到3萬3000元為目標。

林思銘說，新竹縣勞工保險投保人數有27萬9千多人，勞動參與率達到58.40%，是新竹縣最重要的資產，他規劃的研青政策包含「保障勞保基金永續」，爭取每年撥補至少1千億元，提升基金投資效益；幫青年與勞工加薪，爭取逐步調高基本工資到3萬3000元為目標；更要讓年輕人安心育兒、有家住，力爭二胎含以上家庭納入優先抽社會住宅之條件；爭取青年購屋低利貸款作業規定，利率款從1000萬提高至1200萬，用實際政策成為青年最強後盾。

他說，台灣房價已是年輕人最大的負擔，他力主重新檢討不動產交易所得稅，實踐漲價歸公。以及「囤房課稅、稅基合理」，4房以上囤房課稅以實價登錄價格設算；支持青年發展署從教育部移撥到國發會，藉此提升青年事務的跨部會協調能力、召開青年國是會議、擴大公共政策網路參與平台參與機制、續推18歲公民權等，力推青年參政，攜手為新竹縣發展打拼。

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