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竹縣新豐坡頭漁港堆置淤沙5萬立方米 地方盼移作他處養灘

新竹縣政府10餘年來辦理新豐鄉坡頭漁港清淤工程，但因標售不出去，迄今約有5萬立方公尺暫時堆置在碼頭。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府10餘年來辦理新豐鄉坡頭漁港清淤工程，但因標售不出去，迄今約有5萬立方公尺暫時堆置在碼頭。（記者廖雪茹攝）

2023/09/15 16:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府10餘年來辦理新豐鄉坡頭漁港清淤工程，但因標售不出去，迄今約有5萬立方公尺暫時堆置在碼頭；新豐鄉公所提議將淤沙移置新豐溪出海口等處，供作養灘再利用，因管轄權責跨中央和地方，相關單位今天現勘，地方期望藉此一舉兩得。

此外，新豐鄉海邊也有滿灘遍野的垃圾，平日仰賴民間公益團體自發性撿垃圾，以及流浪犬四處遊蕩的議題。

新豐鄉長徐煒傑、立委參選人徐欣瑩、農業部林業及自然保育署新竹分署、經濟部第二河川局、新竹縣政府等相關單位今天（15日）現勘。

農業處表示，坡頭漁港淤積嚴重，縣府每年辦理清淤工程，並將所清出的海沙標售，但乏人問津，因此暫置於碼頭，10餘年來暫置了約5萬立方公尺。

徐煒傑表示，暫置的淤沙佔據坡頭漁港空間，但新豐部分海岸卻有淘空狀況，甚至侵襲到防風林，因此公所希望將淤沙移置新豐溪出海口等處，供作養灘再利用，一方面解決淤沙去處，另一方面又可養灘保護海岸和防風林。他說，在他小時候，新豐溪出海口都是沙灘，現在卻遍佈石頭。

對此，農業處表示支持；林業署新竹分署也請新豐鄉公所提出計畫，依規定申請撥用。

另外，坡頭村朱錦常及新豐村吳石明村長表示，近2個月內已發生4起流浪犬攻擊人的事件，當地居民人人自危，也擔心環境與犬隻安置議題，會阻礙坡頭漁港的濱海觀光發展。

徐欣瑩表示，新豐鄉擁有美麗的海岸線，有觀海大道、紅樹林保護區、海岸自行車道等景點。但海岸土地的所有權大多在中央單位，管轄權責則是分散在中央與地方數個單位間，形成許多三不管地帶，鄉公所很難維護當地環境的整潔、安全，以及進行灘堤的涵養，以致於影響新豐鄉的觀光發展。

與會決議，待新豐鄉公所提出使用及養灘計畫後，建請林業署同意土地撥用給新豐鄉公所來統一管理維護，讓淤積的泥沙可以移置其他海岸養灘，妥善維護漁港周邊環境，提供遊客一處更整潔而安全的休閒去處。

新竹縣政府10餘年來辦理新豐鄉坡頭漁港清淤工程，但因標售不出去，迄今約有5萬立方公尺暫時堆置在碼頭。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府10餘年來辦理新豐鄉坡頭漁港清淤工程，但因標售不出去，迄今約有5萬立方公尺暫時堆置在碼頭。（記者廖雪茹攝）

針對新竹縣新豐鄉坡頭漁港暫置5萬立方公尺淤沙的去處，新豐鄉公所提議將淤沙移供作養灘再利用，因管轄權責跨中央和地方，相關單位今天現勘。（記者廖雪茹攝）

針對新竹縣新豐鄉坡頭漁港暫置5萬立方公尺淤沙的去處，新豐鄉公所提議將淤沙移供作養灘再利用，因管轄權責跨中央和地方，相關單位今天現勘。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉長徐煒傑說，在他小時候，新豐溪出海口都是沙灘，現在卻遍佈石頭。（記者廖雪茹攝）

新豐鄉長徐煒傑說，在他小時候，新豐溪出海口都是沙灘，現在卻遍佈石頭。（記者廖雪茹攝）

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