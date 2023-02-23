甕碧潭瀑布由來 耆老︰泥鰍搗蛋的意外之喜

甕碧潭瀑布頂端平坦開闊，原本就是水田所在。（記者黃美珠攝）

2023/02/23 14:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣尖石鄉新樂村上水田部落有個最近才逐漸曝光的「甕碧潭（Gong Pitan）瀑布」，是由3個瀑布跌加合組所成的瀑布群，高有70公尺，夏天豐水期時，充沛的水量一度曾灌溉當地5、60公頃的田地，很多人以為甕碧潭得名來自於其地形地貌可能長得像一個瓦甕，沒想到當地耆老邱子茂說，一切都是泥鰍搗蛋闖出來的驚喜。

邱子茂說，水田部落在日治時期因栽種水稻而得名，面積最多時可達5、60公頃，其中甕碧潭瀑布上方就是一片良田，至少有3個大地主在當地耕作，田地的末端所銜的是斷崖式山壁，3股田水匯聚沿山壁而下成了3個瀑布，瀑布下方集聚3股水勢，最終於現在瀑布前景觀橋下成就1個如湖般的深潭，他小時候還曾在這個「湖」裡游過泳。

邱子茂說，「碧潭（Gong Pitan）」在泰雅語的意思就是：泥鰍鑽洞後田地沒水的樣子。

由於以前上水田部落的田裡到處是泥鰍，地主們好不容易存滿了水要耕田卻突然沒了水，3個地主為此巡田找原因，發現竟是泥鰍四處鑽洞後導致田水漏洩一空，所以相互碰頭時無奈互道「碧潭（Gong Pitan）」，說明自己沒水耕田的理由和狀態。

邱子茂笑說，時間久遠，水田部落早已沒有水田，很自然「甕碧潭」這個泰雅名怎麼來的也就越來越少人知曉。

有些人直覺式的把瀑布墜落溪谷後形成潭的概念套用進去，或到處尋訪、觀察整個瀑布群的地形地貌到底哪裡看起來像甕，想像力雖然距離真實很遙遠，但也很有意思。

邱子茂說，他們早在1、20年前就成立甕碧潭協會進行部落營造，他也是成員。大家先在瀑布上方鋪設無菸步道，並在面對瀑布的右側用現地材料做成石階以利上下瀑布。後來又有公所等官方單位先後進場協助施設景觀橋、護欄等，只可惜留在他記憶中最美的那個「湖」已不復見。

縣府原民處表示，甕碧潭瀑布群層層疊疊如果只是單純就最下方的瀑布，垂直向空拔地而起看似僅約有3樓高，但實際沿著瀑布群的山壁估算，整片瀑布高約有70公尺。這個秘境周邊還有凌空廊道、北得拉曼等知名景點，豐水期瀑布群奔騰的水勢相當壯麗，只是步道相對濕滑、尋訪的遊客一定要注意穿著防滑性高的鞋子以保安全。

新竹縣尖石鄉上水田部落耆老邱子茂說，甕碧潭瀑布的上方原來是水田，3股田水匯聚後在此形成瀑布。（記者黃美珠攝）

來客走下觀景橋（右下）後，沿著甕碧潭瀑布旁的石階步道上下，可以環繞瀑布一圈，但要注意階梯濕滑。（記者黃美珠攝）

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