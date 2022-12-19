為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    尖石秀巒楓紅美極了！ 霞喀羅賞楓最新情報看這裡

    進入秋冬賞楓季節，新竹縣尖石鄉秀巒村控溪等許多部落的楓紅目前變色近5成，多層次顏色宛如上帝的調色盤，讓遊客讚歎不已。（記者廖雪茹攝）

    進入秋冬賞楓季節，新竹縣尖石鄉秀巒村控溪等許多部落的楓紅目前變色近5成，多層次顏色宛如上帝的調色盤，讓遊客讚歎不已。（記者廖雪茹攝）

    2022/12/19 19:13

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕霞喀羅國家步道近年掀起賞楓熱潮，新竹縣尖石鄉公所今年首度實施總量管制，並提供接駁服務；雖然因氣候影響，霞喀羅知名的馬鞍賞楓景點目前楓紅不到3成，秀巒村許多部落的楓紅則近5成，多層次顏色宛如上帝的調色盤，讓遊客讚歎不已。

    寒流來襲，新竹縣尖石鄉、五峰鄉進入賞楓旺季，上週六、日遊客團不畏濕冷，頂著酷寒上山一睹風采；其中，霞喀羅國家步道最著名的馬鞍駐在所賞楓景點，目前楓紅不到3成，倒是竹60線沿線楓樹已變色不少。

    其中，竹60線秀巒村的田埔、控溪部落、控溪吊橋對面山林，以及泰崗、新光等部落周邊沿線，楓紅約莫近5成。地方人士預估，霞喀羅馬鞍楓紅12月下旬到明年初是最佳賞楓時期；馬鞍和秀巒村的楓紅多屬楓香林，早年為香菇栽培而在山谷大面積造林，如今意外提供賞楓據點。

    林務局新竹林管處表示，霞喀羅古道的賞楓時期每年從9月底到翌年的1、2月，9到11月賞楓路線以霞喀羅大山北鞍一帶，混生青楓、楓香、尖葉槭以及台灣紅榨槭；12月到翌年1、2月，則以養老到白石吊橋沿途為主，高大的楓香以馬鞍駐在所的純楓香林最令人流連忘返，其他路段尚有九芎、山漆、薯豆、杜英等紅葉也值得緩步駐足欣賞。

    尖石鄉公所表示，為兼顧旅遊品質和部落居民生活，公所今年首度執行賞楓季總量管制措施，11月4日起至明年2月28日止，每週五、六、日及國定假日的上午6點到傍晚6點，於錦路岔路口到養老登山口，即竹60線34公里處起管制，每日限定148輛汽車進入，入山前須先於網路預約、取得通行證進入；若額滿，則須於秀巒—控溪部落轉運站搭乘接駁車。1個月半以來週末預約幾乎滿載。

    進入秋冬賞楓季節，新竹縣尖石鄉秀巒村控溪等許多部落的楓紅目前變色近5成，多層次顏色宛如上帝的調色盤，讓遊客讚歎不已。（記者廖雪茹攝）

    進入秋冬賞楓季節，新竹縣尖石鄉秀巒村控溪等許多部落的楓紅目前變色近5成，多層次顏色宛如上帝的調色盤，讓遊客讚歎不已。（記者廖雪茹攝）

    進入秋冬賞楓季節，新竹縣尖石鄉秀巒村控溪等許多部落的楓紅目前變色近5成，多層次顏色宛如上帝的調色盤，讓遊客讚歎不已。（記者廖雪茹攝）

    進入秋冬賞楓季節，新竹縣尖石鄉秀巒村控溪等許多部落的楓紅目前變色近5成，多層次顏色宛如上帝的調色盤，讓遊客讚歎不已。（記者廖雪茹攝）

    霞喀羅國家步道最著名的馬鞍駐在所賞楓景點，目前楓紅不到3成。（記者廖雪茹攝）

    霞喀羅國家步道最著名的馬鞍駐在所賞楓景點，目前楓紅不到3成。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉通往後山的竹60線沿線楓樹已變色不少。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉通往後山的竹60線沿線楓樹已變色不少。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉通往後山的竹60線沿線楓樹已變色不少。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣尖石鄉通往後山的竹60線沿線楓樹已變色不少。（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大地換妝！冬遊北橫美不勝收 天冷羅浮順道泡湯
    2022/12/13 23:00

    大地換妝！冬遊北橫美不勝收 天冷羅浮順道泡湯
    石門水庫今年楓樹落葉少 預估「這時間」楓紅最美
    2022/12/04 21:24

    石門水庫今年楓樹落葉少 預估「這時間」楓紅最美

    皇翔來青新北耶誕城 感受新板繁華精粹
    下週有較強冷空氣報到 奧萬大期待楓紅美景
    2022/11/23 14:38

    下週有較強冷空氣報到 奧萬大期待楓紅美景
    賞楓看過來！阿里山楓紅一棒接一棒
    2022/11/22 10:17

    賞楓看過來！阿里山楓紅一棒接一棒

    自然．文化．魅力滿溢的旅行地 福島
    深秋展「楓」情！杉林溪紫葉槭轉豔紅 水杉、銀杏變葉金黃
    2022/11/03 16:30

    深秋展「楓」情！杉林溪紫葉槭轉豔紅 水杉、銀杏變葉金黃
    新竹縣今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播