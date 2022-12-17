關西「外6里」鄉親抗議盼留石光所 新埔警分局長稱沒有派出所會裁撤

新竹縣新埔警分局長林英煌（圖中遠處立者）親自跟關西鎮石光地區鄉親說明警力聯合服勤意在精實維護地方治安戰力，並沒有要裁撤派出所。（記者黃美珠攝）

2022/12/17 15:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應大法官釋字785號、針對輪班制公務員健康權而修正的「公務員服務法」，新竹縣政府警察局轄下5個分局中，有3個分局針對警力較少的偏遠派出所本月起試辦聯合服勤來維護地方治安，計畫明年元旦上路，引發受影響區居民擔憂自家附近的派出所將被裁撤，抗議之聲四起。新埔警分局今天主動對石光、錦山2派出所勤區居民召開說明會，不過早上在石光乾元宮就引來當地1、200名鄉親頭綁白布條到場抗議，集體要求留下石光所。

縣議員徐瑜新、羅仕琦，鎮長劉德樑、鎮代會主席詹玉珠和副主席陳光彩、關西「外6里」里長們、以及已退休的前石光所所長陳德富都到場表示抗議，他們從石光所轄內6000多人、關西所維安路程過遠等分析，力陳石光所非留不可的原因。

有人質疑，如果真的為了警力而非撤派出所不可，為什麼不撤東安所？畢竟關西分駐所和東安派出所距離很近，擇一保留，另增補石光所人力使之變成值宿所。

退休校長呂紹澄則提醒，關西「外6里」境內有4所國小1所國中，平常白天年輕人都去上班，留下的都是老弱婦孺。假如石光所真的被撤，會進來的就是強盜小偷，會離開的就是好人，好人走了學校就會跟著被裁，這是牽一髮動全身的問題，他發言後還帶著群眾高喊「反對裁撤」、「反對聯合服勤」。

新埔警分局長林英煌親自上陣安撫鄉親，他強調所謂的聯合服勤，首要澄清的就是：並沒有派出所會被裁撤！其次他說石光所這類非主力派出所在聯合服勤時，每天早上8點到晚上8點，都會有員警在所內守望，受理民眾報案和提供諮詢服務。

最後他再強調，就轄區治安的維護上，因把警力集中在主力派出所內，再重新調控巡邏勤務網，所以巡邏班次反而增加。

林英煌說，他們會虛心接受大家的意見，他保證不會裁撤派出所，且會彙整鄉親今天的意見做滾動式的作為調整，以在明年元旦聯合服勤正式上路前給鄉親滿意的答覆。

新埔分局表示，因應新修正的「公務員服務法」，警方在兼顧治安工作下，也能保障員警合法且合理的服勤時數權益以及身體健康，以免過勞才有前述聯合服勤的警力新布局。

他們能理解鄉親的不安，但從這2週試辦看來，關西、石光2所聯合服勤以後，巡邏班次共152班次，比起過去整整增加了近40個班次。尤其深夜部分，過去石光所同仁只能在所內待命，聯合服勤以後就可2人出去巡邏，這讓原本2個派出所相加只有32班次的深夜巡邏班，現在可以達到43班次的密度，不僅提高了深夜時段的見警率，巡邏的範圍還特別側重在原來石光所轄下的偏遠山區，事實上對整體治安是有幫助的。

縣警局表示，全國警察總預算人數共7萬3727人，扣掉保警等專業單位，包含6都在內的地方警察共5萬8832人。新竹縣因總人口數和財政狀況，目前的警力編制員額只有1245名，實際預算員額也只能擁有1183人，現在實有的警力僅1117名。

目前轄內有竹東、新埔以及橫山3個分局針對警力較單薄的非主力所，試辦跟鄰近主力派出所一起聯合服勤，這是因應法律修正又兼顧維護社會治安不得不做的調整。

竹東分局部分，在五峰鄉，以五峰分駐所為主力，集結茅圃、花園、羅山3個非主力派出所試辦。竹東鎮的下公館派出所則跟上坪所一起。峨眉鄉的峨眉分駐所和富興派出所，寶山鄉的寶山分駐所和楓橋所也參與試辦。

新埔分局轄下的新埔鎮新埔所和照門所、褒忠所和寶石所；關西鎮的關西分駐所和石光所、東安所和錦山所。

橫山分局所轄：芎林鄉的芎林分駐所和秀湖所；橫山鄉橫山所和橫村所、內灣分駐所和沙坑所。尖石鄉尖石分駐所和新樂所、梅花所和那羅所、玉峰所和宇老所、秀巒所和泰崗所也都正在試辦中。

退休校長呂紹澄（持麥克風立者）強調裁撤派出所後緊接著就是裁撤學校，他發言後帶領大家振臂高喊「反對裁撤」、「反對聯合服勤」。（記者黃美珠攝）

就是從石光派出所所長任內退休的前巡佐陳德富今天也站出來反對警方的聯合服勤。（記者黃美珠攝）

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