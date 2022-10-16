新竹縣國中小校園戶外場地 全面開放民眾運動

新竹縣政府今天（16日）宣布，全縣100多所國中小學等各級學校全面開放戶外操場、運動設備，開放時間由各校公告。（竹縣府提供）

2022/10/16 11:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應校園疫苗覆蓋率提昇，並考量民眾運動休閒的需求，新竹縣政府今天（16日）宣布，全縣100多所國中小學等各級學校全面開放戶外操場、運動設備，開放時間由各校公告於大門、相關出入口或是學校網站上，縣長楊文科歡迎鄉親多多利用，並提醒入校運動民眾應留意社交距離，落實個人自主健康管理。

縣府教育局表示，基於整體防疫安全，已請各校落實校園環境清潔消毒，相關戶外操場和設施，如籃球場、網球場、棒球場、單槓等，由學校及學生優先使用，其餘時段（除因工程施工外）全面開放給民眾運動休閒，室內場域（館）仍暫不開放。

教育局說，民眾從事運動時得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。若為辦理活動或比賽租借學校場地，應先於一週前提送活動防疫計畫，獲學校防疫小組同意後才能辦理，租借人在室內場地使用完畢後需進行環境清消。另外，請民眾不要進入學校行政及教學區域及室內場所，校園飲水機也全面暫停使用，以減少民眾接觸感染風險。

衛生局截至10月11日統計，新竹縣5歲至11歲學童第一劑新冠疫苗的施打率為85.6%，12歲至17歲學生第一劑疫苗施打率為94.7%。至於第二劑施打率，5歲至11歲為60.3%，12~17歲為87.4%。

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