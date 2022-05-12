竹縣+1348！又有嬰兒確診 無症狀者約佔93％

新竹縣政府12日公布最新疫情概況。（圖由竹縣府提供）

2022/05/12 15:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中央今（12日）公布新竹縣新增1348例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，年齡從數月嬰兒到95歲長者，無症狀者約佔93%；目前新竹縣居家隔離1058人、居家照護3814人。

衛生局表示，新竹縣新增1348例確診分別為667位男性和681位女性，無症狀者有1255人，約佔93%。年齡從0-95歲，12歲以下165人，65歲以上52人，多數為18-64歲青壯年，約佔79%。

新增1348例確診地區分布為竹北市423例、竹東鎮196例、湖口鄉358例、新豐鄉107例、新埔鎮37例、關西鎮64例、芎林鄉21例、橫山鄉17例、寶山鄉39例、北埔鄉21例、峨眉鄉5例、尖石鄉47例、五峰鄉13例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

新竹縣社區篩檢站資訊：每日上午9點到12點於新仁醫院急診室外。

每日上午11點到下午2點於湖口仁慈醫院急診室外。每日晚上6點到9點於竹北大安醫院、新仁醫院、竹東台北榮總新竹分院的急診室外。

新竹縣疫苗接種資訊：

一、各衛生所、合約診所持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。查詢網址。

二、校園接種COVID-19疫苗已開始實施，因故無法參加校園接種的6-11歲學童，也可由家長帶學童到合約院所預約接種。院所查詢網址。

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