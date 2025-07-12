高虹安稱中央30億教育補助跳票 綠斥藍白害的

藍白刪預算影響地方教育補助，新竹市議會民進黨團批高虹安市府卸責中央，更批即使中央給補助，市府也執行不力。（記者洪美秀攝）

2025/07/12 05:30

曾資程︰藍白亂刪中央總預算是元凶 竹市府︰爭取26億僅核定822萬

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安廿六日將面臨被罷免投票的民意檢視，高虹安為挽回施政無能的窘境，近期稱中央教育補助「跳票卅億」，對此，民進黨市議員曾資程昨天駁斥高刻意混淆預算程序與事實真相，將中央資源遭藍白聯手刪減的責任推卸給民進黨中央政府，是標準的倒果為因、政治操作，掩飾自身施政無能的行徑。

請繼續往下閱讀...

曾批高施政無能 倒果為因

市府教育處回應，市府向教育部國教署提報爭取一一三到一一六學年度高中增班與設校所需總經費約廿六億元，第一階段僅獲核定補助款八百廿二萬餘元，與實際需求有明顯落差，恐影響後續校舍新整建與設備充實進度。

曾資程說，高虹安稱「卅億中央教育補助跳票」，實際是因立法院藍白聯手刪除、凍結中央總預算所致，加上國會強行通過修法調整財政收支劃分法，挖走中央高達三七五三億元稅收，造成整體中央財源短缺、補助計畫暫緩。而高虹安市府兩年多來，重大政策推不動、重大建設見不到，才是施政無能主因，籲市民廿六日站出來投同意罷免，下架無能市長。

劉彥伶︰搞爛自由車場整建

市議員劉彥伶也舉為辦世界壯年運動會獲中央補助的自由車場改建工程例子，因市府執行進度落後，補助款差點被收回，動工後又因工程進度落後、品質不佳，還發生裁判長試騎過程摔車，致使無法辦理世壯運，把原本的自由車場改到無法使用。如今自由車場多處積水、車道裂縫不平整、柏油凸起、伸縮縫異常、欄杆未施作，司令台下方室內漏水，過去兩年高虹安市府已惡整棒球場，如今又搞爛自由車場，執行力不彰可見一斑。

市府︰施工廠商逐項改善中

市府回應，有關自由車場改善工程狀況，都屬承攬廠商修繕範圍，市府在監督過程皆依規開立缺失改善通知，目前施工廠商正逐項改善中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法