竹市YouBike明年增10站點 引進百輛電輔車

單車族照過來！新竹市府宣布明年將引進100輛YouBike2.0E電輔車。（記者洪美秀攝）

2024/12/29 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雖是竹苗地區最早啟用YouBike自行車運具的縣市，但一直未引進YouBike2.0E電輔車，在市議員及市民要求建議下，市府交通處宣布明年起將引進一百輛YouBike2.0E電輔車，且會新增十個站點，其中今年新增的二五○輛新車已啟用，包括建華國中新站點，將提供學生及民眾更方便的交通運具。

交通處表示，據統計竹市YouBike使用率平均每月七萬人次使用，去年十月推出桃竹竹苗通勤定期票後，平均使用人次突破十七萬人次，總計騎乘人數已突破一千萬人次使用，目前共一一七五輛公共自行車、一○四站點，並分布在各區（東區六十三站、北區廿五站、香山區十六站）。

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經統計今年十一月「新竹轉運站往返新竹高中」是熱門租借路線第一名及第三名，約五千五百人次使用，而新竹高中站已設立四十二柱停車柱，提供新竹高中、培英國中及建華國中學生與教職員工使用，但常有民眾反映上、下學通勤時間無車可借或無停車柱可還車，因此在建華國中的人行道閒置空間增設站點，並設卅個停車柱，期紓緩鄰近自行車租借車需求。

交通處表示，市府今年下半年採購四八○輛YouBike，今年優先投入二五○輛公共自行車，預計明年六月底再投入二三○輛，包括新購一百輛電輔車，屆時竹市自行車總數可達一六五五輛，且會再新增十個站點。

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