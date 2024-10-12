竹市府明年出國考察預算 暴增78％

2024/10/12 05:30

邱臣遠2個月出國3次已被市民罵翻 沒想到明年出國預算又高達580萬

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府一一四年總預算案已送市議會，民進黨團與時力黨團指出，市府明年度編列出國考察費用暴增七十八％，代理市長邱臣遠代理市政兩個月就出國三次，如此頻繁已被市民罵翻，沒想到明年出國預算又編到五百八十萬之多，批根本是花公帑出國爽玩，不如花心思在城市治理。

比今年多254萬 也比前朝318萬多

市府民政處表示，今年度原編前往韓國及新加坡市政考察，但因增加越南及日本城市交流，因此明年度編列到新加坡市政考察，且結合竹市青年前往考察。相關市府出國預算依法令編列，考察地點是對竹市城市發展、落實施政理念及市府政策有足借鏡的城市。

林彥甫說，市府明年度編列出國考察費用高達五百八十萬元，跟今年三二六萬相比，增加二五四萬，增幅高達七十八％。比對前市府編列的一一○到一一二年度考察費用兩百九十萬到三百一十八萬不等確實偏高，出國考察根本對市政無益，籲市府專心市政。

曾資程說，市府是人在公門好旅行，高虹安半年出國三次，邱臣遠代理兩個月出國三次，高虹安因涉貪助理費一審被判七年四月，高虹安核心幕僚田政弘也因棒球場檢測案涉嫌洩密以五萬元交保，市府籠罩在低迷氛圍，市府本應惕勵自省戮力從公，卻不思振作挽回市政低迷頹勢，反編經費出國旅遊玩盡興，讓人對竹市發展憂心。

議員批花公帑出國玩 不如專心市政

劉康彥說，只要能具體改善市政，例如交通壅塞、教育資源分配不均、水與垃圾環境問題、低窪地區排水問題，市府要前往國外考察取經或進行城市外交無可厚非，但市府有責任向議會說明考察內容。

楊玲宜奉勸邱臣遠收起玩心，專心市政，且推動城市外交，應先把城市門面與基礎建設顧好，否則被新竹人唾棄加速罷免，是遲早的事。

劉彥伶說，市府應說清楚為什麼要編列這麼高的出國費用，是為一己之私？還是延續高虹安「玩好玩滿」風格？

劉崇顯表示，高虹安上任後荒廢市政，導致滿意度連兩年墊底，邱臣遠接替職務同樣怠忽職守出國遊玩，不思進取的行為已為市民詬病，籲市府審慎運用市民納稅錢，將預算用在實質市政建設。

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