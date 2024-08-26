《新竹》竹市境福街、鐵道路二段 側溝蓋板更新

2024/08/26 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府逐步改善市區交通與道路安全，日前工務處將境福街原有側溝清掃孔更新為細目型鍍鋅格柵；鐵道路二段更新側溝清掃孔，並將老舊預鑄溝蓋板更新為安全平穩的場鑄溝蓋板，希望道路安全再升級。

市府表示，國軍桃園總醫院新竹分院後方的境福街，為就醫民眾經常通行的道路；樹林頭停車場旁鐵道路二段則為市民經常通行的道路。為提升行人道路安全，更新境福街八十公尺側溝清掃孔，以及鐵道路二段道路一百公尺的側溝清掃孔與溝蓋板，改善後的道路更安全好行，守護市民安全的用路環境。

工務處說明，國軍桃園總醫院新竹分院後方境福街原缺乏實體人行道，市府已在路側溝劃設標線型人行道，此次工程再將原有側溝清掃孔更新為細目型鍍鋅格柵，以避免就醫民眾或推輪椅、娃娃車行經時，因側溝孔隙過大而產生危險。

工務處指出，樹林頭停車場旁鐵道路二段的溝蓋板，原有預鑄溝蓋板因長期使用老化，更因車輛碾壓破裂、民生管線接管後修補等因素影響，導致溝蓋板表面不平整，存在急需改善的安全隱患。此次更新工程將老舊預鑄溝蓋板更換為平穩安全的場鑄溝蓋板，同時將側溝清掃孔更換為細目型鍍鋅格柵，將有效延長側溝使用年限，並提高道路安全性，為市民提供更安全的通行環境。

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