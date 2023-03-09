竹市凍卵補助3.1萬 母親節上路

2023/03/09 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局「祝你好孕」凍卵補助試辦計畫，確定今年五月母親節上路，市長高虹安昨天表示，將率先體驗這項凍卵補助政策，只要預算經市議會通過，女性朋友未來每人一生最高可獲三萬一千元補助，是全國最高及第一個執行的縣市。

等議會通過 市長將率先體驗

高虹安說，她今年卅九歲，是凍卵補助可凍卵年齡的末段班，會先做抽血檢測，再評估是否能凍卵，希望提供適孕齡女性多個人生規畫的選擇。

凍卵補助政策，市府將每年提供兩千名廿五歲到四十歲女性做AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）抽血先期檢測、抽血檢測每人補助一千元。並提供每年一千名婦女每人一生一次最高兩萬元凍卵補助及每年兩千元凍卵保存管理費、最多五年，每名女性最多可獲最多三萬一千元補助。

衛生局長陳厚全說，今年編兩千五百六十萬元的追加預算經費，只要經市議會通過，就可動支第二預備金來支應這項政策。

衛生局表示，目前新竹市有四間經過衛福部通過的人工生殖機構，包括市立馬偕兒童醫院、送子鳥生殖中心、林正凱好孕診所和江婦產科診所，所有卵子會保存在負一百九十六度C的液態氮桶內，會讓卵子獲得最佳保存狀態。

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