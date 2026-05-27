新竹市東區高溫黃色燈號！市府啟動跨局處防護措施

竹市東區高溫黃色燈號！市府啟動跨局處防護措施。（圖由市府提供）

中央氣象署今午發布高溫資訊，新竹市東區有局部達36度以上高溫機率（黃色燈號）。市長高虹安關注熱浪動態，指示市府相關局處全面啟動熱應變應對機制，採取多元防護措施，全力降低高溫對市民生活與健康帶來的潛在危害。

高虹安說，為落實勞工安全、學童防護及弱勢關懷，迅速橫向聯繫各局處啟動六大熱應變措施，由環保局執行高溫道路灑水工作以降低潛在危害；養工處同步進行公園綠地植栽澆灌以調節都市微氣候；針對戶外勞動安全，勞青處已展開強化宣導與巡查督導；社會處則啟動獨居長者關懷服務，並提供街友冷飲與短袖衣物，全力照應易受熱危害的高危險群；教育處進行預防熱傷害宣導，通知提醒各級學校彈性調整戶外課程教學地點；消防局各分隊則完成熱傷害的緊急救護整備，以因應各種緊急救援情況，全力守護市民的健康與安全。

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市府呼籲，今日全台高溫炎熱，臺東縣已有焚風發生，中南部部分縣市更呈現紅色或橙色燈號。請市民外出時務必做好防曬與防暑準備，如發現自身或他人有熱傷害徵兆，請立即移至陰涼處並適時撥打119求助。

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