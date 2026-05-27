為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新竹市

    新竹市東區高溫黃色燈號！市府啟動跨局處防護措施

    2026/05/27 18:34 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市東區高溫黃色燈號！市府啟動跨局處防護措施。（圖由市府提供）

    竹市東區高溫黃色燈號！市府啟動跨局處防護措施。（圖由市府提供）

    中央氣象署今午發布高溫資訊，新竹市東區有局部達36度以上高溫機率（黃色燈號）。市長高虹安關注熱浪動態，指示市府相關局處全面啟動熱應變應對機制，採取多元防護措施，全力降低高溫對市民生活與健康帶來的潛在危害。

    高虹安說，為落實勞工安全、學童防護及弱勢關懷，迅速橫向聯繫各局處啟動六大熱應變措施，由環保局執行高溫道路灑水工作以降低潛在危害；養工處同步進行公園綠地植栽澆灌以調節都市微氣候；針對戶外勞動安全，勞青處已展開強化宣導與巡查督導；社會處則啟動獨居長者關懷服務，並提供街友冷飲與短袖衣物，全力照應易受熱危害的高危險群；教育處進行預防熱傷害宣導，通知提醒各級學校彈性調整戶外課程教學地點；消防局各分隊則完成熱傷害的緊急救護整備，以因應各種緊急救援情況，全力守護市民的健康與安全。

    市府呼籲，今日全台高溫炎熱，臺東縣已有焚風發生，中南部部分縣市更呈現紅色或橙色燈號。請市民外出時務必做好防曬與防暑準備，如發現自身或他人有熱傷害徵兆，請立即移至陰涼處並適時撥打119求助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播