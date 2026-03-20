為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新竹市

    清大女助理教授西濱公路遇死劫 遭聯結車夾撞送醫不治

    2026/03/20 13:59 記者洪美秀／新竹報導
    清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（記者洪美秀翻攝）

    清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（記者洪美秀翻攝）

    台61線昨天（19日）發生死亡車禍！清大藝術學院曹姓兼任女助理教授昨天上午10點多駕車暫停在西濱公路61南下34公里處路肩，遭後方聯結車撞擊「夾殺」，52歲曹姓女駕駛當場沒有呼吸心跳，送醫後宣告不治。消息傳回學校，同事及學生都不捨人才殞落。

    這起車禍事故發生在19日上午10時37分，當時曹女的車輛停在台61線南下34公里處的路肩，56歲的吳姓聯結車駕駛，未注意車前狀況，直接從後方撞擊，曹女所駕轎車當場被往前推進20公尺，整台車右側騰空卡在中央護欄上，右前輪噴飛，左半邊車身則是被聯結車擠壓到嚴重變形，一半的車體幾乎消失。

    當時在駕駛座的曹女受困在座位上，消防局獲報後派員到場，立即使用破壞器材破壞車體，但曹女已無生命跡象，經送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

    據悉，曹女是昆士蘭理工大學熱帶作物研究群組（現屬「未來環境研究所」）博士，任職於清大，是藝術學院科技藝術研究所專任助理教授，專長為生物藝術、生物科技、生物資訊、轉錄體學、基因工程、分子生物學。

    對於曹女意外離世，校方表示已掌握訊息，並進行後續確認；對後續學生的課程，清大指出教師如因故無法按時授課，系所主管將依相關機制協調處理，確保教學運作正常及學生受教權益。

    清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（記者洪美秀翻攝）

    清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（記者洪美秀翻攝）

    清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（取自清大官網）

    清大曹姓女助理教授駕車在西濱公路遇死劫，遭後方聯結車夾撞，送醫不治，車體也嚴重受損。（取自清大官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    新竹市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播