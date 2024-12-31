「新竹購物節」圓滿結束登錄金額54億締佳績 抽出12項大獎幸運得主

「2024新竹購物節」圓滿結束 登錄金額54億元締佳績！代理市長邱臣遠抽出12項大獎幸運得主。（記者蔡彰盛攝）

2024/12/31 16:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕2024新竹購物節消費發票登錄24日截止，在消費者與在地店家的熱烈參與下，總登錄發票數突破300萬張，總消費金額更達54億元，新竹市政府今舉行最終大獎壓軸開獎，由代理市長邱臣遠以直播方式，並在律師及市府政風人員全程見證下，揭曉現代汽車Venue GLA、價值40萬黃金、三陽機車DRG二代龍158、10萬元購物金、歌詩達郵輪之旅及三陽機車全新迪爵125等12項重量級大獎得主。

市府表示，今年購物節串聯市府各局處活動，包含萬聖節、青草湖繽紛派對以及聖誕市集等，都是創造買氣的重要原因，未來市府會持續透過整合行銷的方式，用最小的成本發揮最大的效益，將市民朋友的納稅錢花在刀口上，讓大家來新竹好吃、好玩又好買。

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城銷處表示，2024新竹購物節不僅活絡竹市商圈經濟，更吸引大量外地遊客到竹市觀光、住宿及消費，全面提升城市形象與影響力。活動期間所辦理的每場抽獎皆以線上直播進行，展現活動透明性及公正性，讓參與者即時感受到抽獎的緊張氛圍。今日壓軸抽獎直播，除揭曉12項大獎外，亦特別加碼抽出機車、現金與機票等好禮，為參與購物節的民眾送上年末驚喜，幸福滿滿迎接新的一年。

城銷處補充，今日抽獎結果將於2024新竹購物節活動官網及FB粉絲專頁同步公布，所有得獎者將會主動收到通知，請密切留意相關資訊。中獎者請務必於114年1月21日前攜帶相關文件及發票憑據至指定地點完成兌獎，避免喪失中獎資格。更多活動詳情與對獎資訊請至2024新竹購物節活動官網與活動FB粉絲專頁查詢。

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