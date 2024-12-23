高虹安擬出席施政2週年活動破辭職傳言 民團續推罷免連署

停職中的高虹安據傳擬出席明天新竹市府舉辦的2週年活動破除辭職傳言，高虹安也因近期頻繁出現各種場合，且有市府一級主管陪同，被解讀為2026年再拚連任做準備。（讀者提供）

2024/12/23 19:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕因貪污案一審被判刑7年4個月已停職4個月的新竹市長高虹安，據傳明天將出席市府舉辦的施政2週年感恩記者會，藉此破除外界指稱她會辭職的傳言。高虹安近期頻繁出席企業及機關尾牙宴，且都有市府官員及里長隨同上台，被解讀高虹安是為爭取2026年連任鋪陳。相較高虹安高調曝光，發起罷免高虹安的公民團體「風城安心上路」受訪表示，即使高虹安不辭職仍會續推罷免連署，由於選罷法修正案剛通過，不少市民詢問罷免連署的情況變多，希望趕在連署需附身分證影本的修法頒佈前趕緊連署。

高虹安近期因頻繁出席各種場合，再度掀起各種話題與議論，包括出席馬偕兒童醫院活動唱歌，被綠營民代酸「會不會心虛」？且應先向市民及馬偕醫院道歉。而高虹安出席場合時，不僅有市府一級主管隨同，就連多名里長也陪同在旁，仿如依然仍行使市長職權，也引發爭議。

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此外，高虹安頻繁出席場合除破除可能辭職的傳言，更傳出高虹安有意出席明天市府舉辦的施政2週年感恩記者會，並以停職中的市長身分出席，被視為2026年市長選舉再延續「藍白合」做鋪陳，是高虹安有意爭取連任的前兆。

市府人員也提到，近期因應市府組織調整進行的一級主管人事異動，也是高虹安在背後下指導棋，就連市議會開議期間，高虹安也私下與多名藍營議員碰面，了解其質詢議題及需求，甚至高虹安也當面答應藍營民代各項提案需求，舉凡社團補助及活動經費補助，高虹安都要市府隨行官員註記，也為2年後爭取連任，尋求藍營民代支持做準備。

相較高虹安頻繁出席活動為爭取連任鋪路，罷免高虹安的民團雖因選罷法上週在立法院被藍白聯手修法後，若修法頒布實施後，提案連署需附身分證恐讓連署更加困難，但罷高民團強調，罷免行動仍會持續，希望吸引更多市民來監督市府的市政及關心在地政策。

停職中的高虹安據傳擬出席明天新竹市府舉辦的2週年活動破除辭職傳言，高虹安也因近期頻繁出現各種場合，被解讀為2026年再拚連任做準備。（讀者提供）

停職中的高虹安據傳擬出席明天新竹市府舉辦的2週年活動破除辭職傳言，不過罷免高虹安的公民團體強調會繼續推罷免連署，希望市民來關心竹市的發展。（資料照）

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