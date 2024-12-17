竹市頭前溪繼螢火蟲、獨角仙現蹤後 毛蟹也回來了

新竹市頭前溪左岸，在螢火蟲及獨角仙相繼出現後，如今天氣冷才能看到的毛蟹也回來了！（圖由曾資程提供）

2024/12/17 13:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市頭前溪左岸在進行空氣品質淨化及水域淨化後，這幾年除已可在夏天看到螢火蟲閃光，就連獨角仙也大量復育成功，而近期頭前溪已消失30～40年的毛蟹也回來了！市議員曾資程說，他昨天到頭前溪左岸邊時，就看到毛蟹橫著走路的樣貌，讓他驚喜，小時候天氣冷才能看到的毛蟹居然又看到了，讓他開心說，當人類對環境友善，大意然就會有所回饋，且能感受到萬物共存共榮景象。

曾資程說，看到毛蟹時，他心想，應該有30～40年沒有在頭前溪的場域看到毛蟹了，記得小時候超冷的天氣，曾看過毛蟹成群結隊跑出來，夏天的晚上則有螢火蟲滿天飛舞。而頭前溪這幾年經過復育及友善對待環境，除亂丟廢棄物的情況改善，也因空品區的淨化水池，讓環境生態變得友善，也讓大自然界的生態得到平衡，一些大自然的生物都回來了。

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他說，透過在地社區環境生態營造及頭前溪左岸環境保護，包括螢火蟲和獨角仙都已成群復育成功，如今毛蟹也回來了，雖然數量不多，但表示環境已逐漸改善中，而透過友善耕作及環境平衡的推廣，人與大自然萬物之間也能共存共榮。

新竹市環保局表示，這幾年透過空氣品質淨化區的推廣，加上種植友善物種及樹木，加上頭前溪是水源保護區，整體環境確實已獲得改善，也達到生態友善平衡。

新竹市頭前溪左岸，在螢火蟲及獨角仙相繼出現後，市議員曾資程說，過去30-40年沒看過，且天氣冷才能看到的毛蟹也回來了！（記者洪美秀攝）

新竹市頭前溪左岸，在螢火蟲及獨角仙相繼出現後，市議員曾資程說，過去30-40年沒看過，且天氣冷才能看到的毛蟹也回來了！（圖由曾資程提供）

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