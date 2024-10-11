不止棒球場土壤檢測標案 議員曾資程點名竹市府這2項標案恐也有問題

新竹市府標案不止棒球場土壤檢測標案有問題，市議員曾資程點名這2起標案內情也不單純，籲檢廉調查。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/10/11 17:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕檢廉針對新竹市府棒球場改善檢測服務標案搜索高虹安市長室親信「秘書」田政弘等人，市議員曾資程提醒，除棒球場檢測標案疑先承攬後得標圖利廠商，高虹安任內還包括都發處包租代管標案及去年中秋月餅採購標案都可能有問題，呼籲檢廉能繼續追查，並稱高虹安任市長期間，各種奇奇怪怪的標案何止這幾樁。

市府強調，有關社會住宅包租代管標案及去年中秋節月餅標案，市府早已透過新聞稿、及受訪等公開管道進行澄清與說明，市府行政皆依照合法程序作業，採購過程一切皆依法辦理，呼籲名嘴或民代停止政治操作。

曾資程在臉書提到，高虹安任市長期間的標案有各種奇怪狀況，其中受矚目的是發生在去年的1.1億元社會住宅包租代管標案，決標後爆發爭議，得標廠商之一匯創管理顧問公司被質疑沒有實績，卻獲評委排序第一，最後擠下星鴻公司拿到標案。

星鴻不服提出異議，行政院公共工程委員會去年11月經認定後，認為市府評選不合規，要求市府撤銷星鴻對評選不服提出異議遭市府駁回的處分，此標案最後由兆基管理顧問新竹分公司與大管家租賃住宅代管公司為最有利標廠商，匯創管理顧問公司與星鴻公司因無法評定最有利標廠商，得標廠商也從3個下修變2個。

此外，新竹市府去年中秋節月餅採購標案也引起爭議，曾資程說，包括多個名嘴及政治評論員都曾在電視節目提出質疑，像「為什麼新竹市政府的月餅標案，會在已有知名糕餅廠商報價45萬的情況下，還交給報價57萬並且位於竹北（新竹縣）的一家『鐵板燒』承包？

曾資程也透露，高虹安在任期間，他就曾接到2件標案陳情，經向主辦局處了解，幾乎都回覆一切過程皆合乎政府採購法，但他接獲陳情的這2件標案明顯不合常理，他提醒市府同仁應謹守份際，不要為一時升遷或保官位趨迎上意而踩到司法紅線，為人作嫁被人賣了還幫忙數鈔票。

他說，柯文哲在台北市長任內發生疑似圖利財團的諸多案件，再回頭檢視高虹安任內的爭議事件，根本有某種程度的既視感，把民選的市長當作皇帝，只要朕喜歡有什麼不可以，這樣的心態不出事也難。

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