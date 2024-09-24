竹市三民國中緊急總量管制 家長怨國二國三轉學生也受限

新竹市三民國中今年因龍年效應，新生暴增到34班，且全校一到三年級都緊急實施總量管制，有部分家長怨國二國三轉學生也管制，相當不合理。圖為學生參加學校社團介紹情形。（學校提供）

2024/09/24 18:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市三民國中今年因龍年效應，國一新生暴增到34班，新生數達1022人，學校7月緊急向市府教育處申請總量管制，因部分空間要挪做學生教室及老師辦公空間，使得國二國三也需實施總量管制，不少有轉學需求的學生因學校總量管制無法就讀，家長怨三民突實施總量管制，無法就近入學，對學生就學權益不公平。

校長丁淑觀強調，每個學生都是學校及老師要照顧的，今年因應新生數暴增，原本報到數達36班，後考量學校空間及教室配置，緊急向教育處提出總量管制，其中有部分新生已被轉銜到其他學校，加上學校空間及教室因班級數增加，師資也增加，校園空間規劃需重新調整，經整體考量，決定國二國三也實施總量管制，以滿足每個學生在校內都能有良好的教學環境。

丁淑觀強調，明年學校仍會向教育處提出總量管制申請，考量現階段教室空間規畫，明年國一新生數最多只能容納27班、每班30人，至於明年總量管制入學標準會依照其他學校的總量管制辦法，實施戶籍查核等相關規定。

市議員劉彥伶表示，三民國中今年7月突緊急實施國一到國三的總量管制，讓不少家長措手不及，部分家長因工作有轉學需求卻發現無法就讀三民國中，須轉銜到離家較遠的學校，已造成求學上的困擾，認為學校突宣佈一到三年級都實施總量管制不妥，批教育處同意學校一到三年級都實施總量管制卻未召開相關說明會，已影響部分學生就學權益。

教育處表示，因學校來函申請總量管制，其中新生人數暴增到34班，普通班教室空間量體已超出校舍空間最大容納量，為免影響2-3年級學生的受教權益與品質，才緊急實施1-3年級總量管制。明年的總量限制會依「新竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」規定審核。

針對無法就讀總量管制學校者，也透過轉分發到鄰近國中（如建華、新科）就讀，針對總量限制學校也落實居住事實查核機制，維護學生受教權益。

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