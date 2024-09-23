為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹市

藍白扯後腿！竹市中央44億預算恐被刪 綠營籲勿阻礙產業發展

國民黨與民眾黨的藍白聯手扯後腿將明年度的中央總預算退回，其中竹市中央44億預算恐被刪，包括攸關園區產業發展的海淡廠預算，市議員劉彥伶代籲藍白勿阻礙竹市的產業發展。（資料照，記者洪美秀攝）

國民黨與民眾黨的藍白聯手扯後腿將明年度的中央總預算退回，其中竹市中央44億預算恐被刪，包括攸關園區產業發展的海淡廠預算，市議員劉彥伶代籲藍白勿阻礙竹市的產業發展。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/09/23 23:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院上週（20日）開議，但藍白再度聯手退回2025年度中央政府總預算案，繼續在立法院上演惡鬥戲碼。但總預算被退的效應已在全台各縣市發酵，新竹市議員劉彥伶及前市議員李妍慧都表示，竹市兩大重要經濟部預算恐因此無法執行，將危及未來幾年竹市用水供應，其中包括園區用水，藍白惡搞扯後腿，將遏阻竹科園區產業發展。

李妍慧表示，攤開中央的專案補助案，有兩項與竹市相關的經濟部預算，第一項是石門水庫至新竹聯通管計畫24億，第二項是新竹海淡廠工程計畫20億，預計編列的44億預算，皆運用在水資源相關的內容，新竹人都知道半導體用水問題有多重要，這都是地方民代多年來辛苦奔走才求到的預算，一方面可解決民生用水需求，另一方面可解決高科技業半導體的用水需求，若被刪除恐嚴重影響新竹市科學園區的發展，並削弱新竹市產業在國際間的競爭力。

劉彥伶也說，水資源對竹市來說有重大的影響，不應將此預算退回不審，此筆預算攸關全民福祉，如果預算中有問題都可以進行協商與討論，若是直接退回不審的情況下，依照此情勢，未來勢必嚴重影響市市民的生活品質與用水需求。

劉彥伶呼籲竹市國民黨立委鄭正鈐應看見市民的需求，勿將政黨惡鬥凌駕在市民福祉之上，但沒想到上週開會鄭正鈐也投下贊成票退回審議，完全看不見市民的需求，如此怠忽職守輕忽市民的心聲，國民黨再怎麼野蠻也不應犧牲市民的權益與園區的發展。

國民黨與民眾黨的藍白聯手扯後腿將明年度的中央總預算退回，其中竹市中央44億預算恐被刪，包括攸關園區產業發展的海淡廠預算，市議員劉彥伶代籲藍白勿阻礙竹市的產業發展。（記者洪美秀攝）

國民黨與民眾黨的藍白聯手扯後腿將明年度的中央總預算退回，其中竹市中央44億預算恐被刪，包括攸關園區產業發展的海淡廠預算，市議員劉彥伶代籲藍白勿阻礙竹市的產業發展。（記者洪美秀攝）

國民黨與民眾黨的藍白聯手扯後腿將明年度的中央總預算退回，其中竹市中央44億預算恐被刪，包括攸關園區產業發展的海淡廠預算，市議員劉彥伶代籲藍白勿阻礙竹市的產業發展。（資料照，記者洪美秀攝）

國民黨與民眾黨的藍白聯手扯後腿將明年度的中央總預算退回，其中竹市中央44億預算恐被刪，包括攸關園區產業發展的海淡廠預算，市議員劉彥伶代籲藍白勿阻礙竹市的產業發展。（資料照，記者洪美秀攝）

國民黨與民眾黨的藍白聯手扯後腿將明年度的中央總預算退回，其中竹市中央44億預算恐被刪，包括攸關園區產業發展的海淡廠預算，新竹市前市議員李妍慧籲藍白勿阻礙竹市的產業發展。（資料照，記者洪美秀攝）

國民黨與民眾黨的藍白聯手扯後腿將明年度的中央總預算退回，其中竹市中央44億預算恐被刪，包括攸關園區產業發展的海淡廠預算，新竹市前市議員李妍慧籲藍白勿阻礙竹市的產業發展。（資料照，記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中央政府總預算遭藍白退回 政院說話了
2024/09/22 19:29

中央政府總預算遭藍白退回 政院說話了
黃國昌稱綠曾提案退總預算 民進黨團批去脈絡化錯誤解讀
2024/09/23 12:59

黃國昌稱綠曾提案退總預算 民進黨團批去脈絡化錯誤解讀
impression

揭露帶狀疱疹預防關鍵！從早期症狀到有效預防
立院藍白退總預算案 高雄綠營批野蠻、藍營嗆情勒
2024/09/23 14:22

立院藍白退總預算案 高雄綠營批野蠻、藍營嗆情勒
藍白聯手退回總預算》公督盟：焦土戰 無助理性討論
2024/09/23 05:30

藍白聯手退回總預算》公督盟：焦土戰 無助理性討論
impression

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
藍白退回總預算 台聯轟：國民黨不顧民生 民眾黨刻意報復
2024/09/23 17:26

藍白退回總預算 台聯轟：國民黨不顧民生 民眾黨刻意報復
白委要刪減總統府預算 綠營籲總預算進入審查後歡迎理性把關
2024/09/23 11:47

白委要刪減總統府預算 綠營籲總預算進入審查後歡迎理性把關
新竹市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播