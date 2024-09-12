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陳佩琪分60多次到ATM存近700萬恐涉洗錢？林志潔：法律不處罰過失犯

陳佩琪分60多次ATM存近700萬恐涉洗錢，陽明交大法律學者林志潔表示洗錢不處罰過失犯。（林志潔提供）

陳佩琪分60多次ATM存近700萬恐涉洗錢，陽明交大法律學者林志潔表示洗錢不處罰過失犯。（林志潔提供）

2024/09/12 13:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案遭收押禁見，而其妻陳佩琪也有多次到ATM存款60多次，存入近700萬元情形，此舉遭外界質疑恐涉洗錢行為。對此，陽明交大法律學者林志潔今天提到，洗錢行為有很多種，只要是隱匿特定犯罪所得或掩飾來源，或妨害國家對特定犯罪所得的追查或沒收都算。

她說，洗錢防制辦公室舉了許多例子，把大筆不法所得（例如收受的賄賂或擄人勒贖得到的贖金），分散小額存到銀行帳戶，或去買房子買古董買保險投資股票，這些都是洗錢行為。成立洗錢行為其實並不難，比較難證明是該金錢究竟是否為犯罪所得。

另外，洗錢不處罰過失犯，誤信為合法來源或沒有查證，而將款項去存起來或拿該筆款項去買房子，如果被認為欠缺故意，確實可能無法處罰。

最後，洗錢防制法20條規定，收受、持有或使用之財物或財產上利益，如有規避申報行為（目前是50萬），又無法說明合理來源者，也會犯法，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣5千萬元以下罰金。

因此，林志潔說，「如果我先生給我一大筆錢，我無法說明合法來源，且為了不要一次存款超過50萬要申報，分小筆小筆存入他人帳戶，也有觸法的可能。」

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