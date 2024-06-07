國中會考成績出爐 竹市5A以上916人、5A10+作文滿級分7人

新竹市培英國中何佳謙國中會考拿到5A10+作文六級分的好成績。（新竹市府提供）

2024/06/07 16:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕113年國中教育會考成績今天出爐，新竹市5A成績以上學生人數有916人，佔報考人數5256人約2成，5A10+作文滿級分的全國榜首有7人，表現亮眼。此外，此次會考作文題目為開放性，竹市取得六級分的學生有59人，較去年增加了19人。

其中培英國中何佳謙拿到5A10+六級分的最高榮譽，她提到「不要心急，有規劃的讀書，確實面對錯誤，調整心態，會考就是跟自己的比賽。育賢國中戴宗璿是語文資優班學生，夢想是當機師，除在語文方面有天賦，課後也自學德文，此次會考拿到5A10+成績，往夢想邁進一大步。另蔡昇洋也拿到5A10+好成績，而作文也拿到6級分肯定。

光華國中學生孫琪八年級下學期才從中國回台轉入光華就讀，對台灣的教育制度在適應上備受考驗，特別是社會科的學習較難銜接，模擬考成績並不理想，但利用最後3個月拼命練習各版本試題，最後會考成績是5A9+，作文六級分，社會科也拿到A++，表現優異。

教育處提醒，若考生對成績有疑慮，可於6月11、12日進行成績複查。建議學生成績公告後，可與學校導師及輔導教師共同討論志願選填安排，做出最適合自己的選擇。提醒學生務必於6月21日至6月25日進行113學年度竹苗區高級中等學校免試入學網路志願選填，分發結果將於7月9日公告。

國中會考成績出爐，新竹市育賢國中戴宗璿同學（左）、蔡昇洋同學（右）的成績優異，中間是校長王信友。（新竹市府提供）

國中會考出爐，新竹市5A成績有916人，5A10+作文滿級分7人，表現亮眼。圖為南華國中鮭魚計畫，提供一對一的學業輔導。（新竹市府提供）

新竹市國中會考成績出爐，建功高中國中部學生表現亮眼，有3人是5A10+作文六級分。（建功高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法