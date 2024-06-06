公布2殉職勇消喊Mayday錄音檔 新竹市消防局長：頻道有淨空

新竹市消防局長李世恭今天公布無線電譯文，對議員劉崇顯質疑2殉職勇消喊Mayday沒淨空頻道？他也強調確實有淨空頻道。（記者洪美秀攝）

2024/06/06 16:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市晴空匯高樓火警造成消防員李詠真與周立鑫殉職，市議員劉崇顯今天議會質詢時提到火場安全管制及調度問題，並質疑，為何2名消防員喊Mayday時沒有淨空頻道？且當時錄音檔也聽到求助者呼喊不要佔頻。新竹市消防局長李世恭今天也公布部分無線電譯文說，當時有清空頻道，但每支無線電呈現出來的時間會差1、2分。

劉崇顯說，市府召開火警案記者會後，吹哨者再提供幾個觀點，當天火場安全管制以及相關調度，或許存在疏漏。首先，媒體揭露的錄音，有一段說到「我現在搜救暫停」，但吹哨者說這段內容應該是「無線電請勿佔頻」，他質疑，火災指揮作業相關規定裡，有沒有規定有人呼救Mayday要將頻道淨空，要來供指揮官RIT快速救援小組來跟受困者使用。

李世恭說，的確有這樣的規定，至於幾點淨空頻道，現在下載每個無線電的檔案、錄音檔都在查證，但是在當天二大01收到相關訊息的時候有提到，「我們這頻道改成專用頻道，我們其餘人員轉到8號頻道」，且每支無線電錄的時間點要去做相關校對，因為時間點呈現出來的會差1、2分。

劉崇顯質疑，最重要的點就是當天受困的2位消防員，在無線電提到「無線電請勿佔頻」，代表當下在呼救時，但還有其他現場資訊透過相同頻道傳遞，顯然違反規定，盼消防局未來釐清為何2名殉職消防員喊Mayday時，還有其他消防員使用相同頻道來傳遞現場火災調度資訊。

李世恭也公布部分無線電譯文，強調是經與災調會、檢察官討論，獲授權可公布部分內容，目前已從3支無線電下載錄音檔，共有上千個檔案，今天公布的1分19秒錄音檔是其中幾段。

根據錄音檔，周立鑫喊「Mayday、Mayday」，經過4秒，金山01回覆，「喊Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置」，經過2秒，周立鑫回覆，「金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，Mayday」，歷經7秒後，光復1線回覆，「二大01，光復01呼叫，光復1線正在7樓樓梯間，請問是否前往內部救援」。

經過6秒後，二大01發話，「杰勳你強波器設的怎麼樣」，接著金山01喊，「0101，有人喊Mayday、有人喊Mayday」，二大01回覆，「收到，我們這頻道改成專用頻道，其餘救災人員轉到8號頻道」。經過3秒，金山01說，「剛才喊Mayday的同仁，剛才喊Mayday的同仁，請重複一下你的姓名」，經過5秒，建築物內部無線電無回應。而這些錄音檔都會交給災調會、檢調。

新竹市議員劉崇顯質疑2殉職勇消喊Mayday，但現場疑似沒淨空頻道，呼籲檢調能釐清查明。（記者洪美秀攝）

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