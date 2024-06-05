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交長李孟諺視察新竹市交通 允協助推動這四大建設

交通部長李孟諺與多名立委視察新竹市交通，對於市府提出的四大交通建設工程，允協助推動。（新竹市政府提供）

交通部長李孟諺與多名立委視察新竹市交通，對於市府提出的四大交通建設工程，允協助推動。（新竹市政府提供）

2024/06/05 19:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕交通部長李孟諺今天與立法院交通委員會視察新竹市交通建設，討論市府提出的跨頭前溪替代道路計畫及大新竹輕軌計畫、介壽路沿線交通改善工程、台61線西濱快速公路鳳鼻到香山段新建工程、台68系統交流道等交通建設，李孟諺對這4項交通建設給予正面肯定，允諾協助地方推動。

都發處說明，頭前溪兩岸縣市間上下班尖峰時間往來車流量大，有新闢跨溪替代道路的需求，市府工務處在104年完成可行性評估、107年完成規劃設計，擇定興隆路-水源街路線方案推動。考量若採一般徵收方式辦理，市府需分攤約10.35億元道路用地取得費用，故納入新訂都市計畫擬採區段徵收方式辦理。目前都市計畫案仍在內政部都委會專案小組審議中，依規定需先取得行政院核定的國家重大建設計畫才能續審。

而行政院公布「桃竹苗大矽谷計畫」，市府將透過推動「竹科X計畫第二期」都市計畫納入跨頭前溪替代道路及輕軌藍線，向竹科管理局提案納入大矽谷計畫範圍，期待中央相關部會協助層報行政院核定為國家重大建設計畫後，讓替代道路及大新竹輕軌盡早推動。

介壽路沿線交通改善工程沿線改善，涉及實驗中學、科管局權管且已取得初步共識，預計拆除部分分隔島、實施時段性單行管制、增設光復路一段525巷右轉車道、設置介壽路左轉金山街機車左轉專用道、增設公車停靠彎、行穿線退縮、增設庇護島及號誌纜線下地，總經費預估9200萬元，也請交通部支持。

大新竹輕軌計畫已獲行政院納入「桃竹苗大矽谷計畫」，建議比照可行性研究報告經費分攤比例中央84％、地方16％，工程經費也能「專案補助」提高補助額度。

最後針對南寮地區市民反映的「台61線西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程」目前綜合規劃將縮減台68榮濱路匝道與南寮大道，交通處則請交通部公路局審慎評估，因台68線榮濱路匝道與南寮大道是新竹縣、市往返南寮漁港重要的連絡道路，若廢除榮濱路匝道與縮減南寮大道，將造成東大路四段交通瓶頸，且影響南寮漁港環境與景觀與漁民生計，建議保留榮濱路匝道與南寮大道。

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