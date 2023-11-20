竹市社宅包租代管爆爭議 未得標廠商揭匯創成立一週拿下3800萬標案

星鴻股份有限公司董事長王則人今（20）日與民進黨新竹市議員楊玲宜、鼎禎國際律師事務所律師鍾芝宣召開記者會，揭露新竹市府「社宅包租代管」標案違規一事。（記者李文馨攝）

2023/11/20 18:22

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市府社會住宅包租代管計畫標案招標評選過程爆爭議，得標廠商之一「匯創顧問管理公司」僅成立一週就拿下3800萬標案，遭質疑是「高友友們」，未得標廠商星鴻公司具狀向行政院公共工程委員會提出申訴，公共工程委員會近日裁定，認定竹市府招標評選程序有缺失，應撤銷原定評選結果。

星鴻股份有限公司董事長王則人今（20）日與民進黨新竹市議員楊玲宜、鼎禎國際律師事務所律師鍾芝宣召開記者會，揭露新竹市府「社宅包租代管」標案違規一事。

根據「112年新竹市社會住宅包租代管計畫」招標說明，該案決標採用「序位法」，經評選委員評分後，匯創及星鴻兩家廠商並列第3，然而總分比星鴻低7分的匯創，卻被5號評選委員會單獨列為第一名（89分），因此取得第一序者得標。不過，王則人指出，該得標公司僅成立一週，也無實績就拿下高分，他認為案情並不單純。

王則人說，他已於10月初拜會新竹市長高虹安親自說明，高回應，若工程會判定有爭議，將依法行政，不過最後新竹市府仍認定原評選結果無明顯差異，駁回異議。

最後，星鴻向行政院工程委員會提岀申訴，工程委員會11月6日發函認定竹市府在評選過程中存在重大違法行事，亦即認定原評選結果確實存在「不同委員評選結果有明顯差異情形」，應撤銷原定評選結果。

不過，對於工程會審議書結果，竹市都發處長翁義芳上週接受質詢時卻表示，「一切合法」。星鴻呼籲，公務員應依法行政，請新竹市政府將原評選結果除去某委員的評選分數，或是廢棄原評選結果重新提出。

新竹市議員楊玲宜質疑，新竹市社宅包租代管標案評選過程有暇疵，5號評選委員單獨將「匯創」列第一，最後影響得標結果。（擷取自楊玲宜臉書）

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