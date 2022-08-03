做「鯨魚家庭」最大靠山！沈慧虹提「早療身障照護加倍」政策

沈慧虹發表「幸福加倍計畫，早療、身障照護加倍」政策。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/03 11:49

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今發表「幸福加倍計畫—早療、身障照護加倍」政策，宣布將以「家庭為中心，社區為基礎」推動「一區一照護」，她也提出「早療照護加倍」、「身障照護加值」、「弱勢照護加倍」三方向，從增設早療照護據點、建立身障者生活尊嚴、提高社區便利性等方面，讓所有早療、身障家庭照護加倍。

沈慧虹以熱門韓劇《非常律師禹英禑》自閉症女主角喜歡鯨魚為例，表示所有的早療、身障家庭就像是大海裡的鯨魚媽媽、鯨魚家庭，即便只有微弱的希望，也不會輕易放棄，而政府就是海洋，最重要的任務就是好好接住所有有需要的家庭，讓他們能繼續在海洋裡安心徜徉。

沈慧虹表示，竹市過去推動「早療三支箭」政策，提高早療補助、增加特教師資及照護人力、設立桃竹苗首座公辦民營的早療中心，另外，竹市首座公立身障綜合就業大樓也在今年初啟用，政府從補助、人力、空間設置等項目，全方面減輕早療家庭負擔，也打造身障者就業諮詢更友善的空間。

沈慧虹說，「早療身障照護加倍」政策將以「家庭為中心，社區為基礎」推動「一區一照護」，並透過兩個「近」：提高服務近用性、讓照護進入社區，讓有需要的家庭找得到、用得到。

針對早療照護加倍，沈慧虹表示，目前新竹市有1個早療中心1據點，未來將成長為1中心3據點，預計於香山朝山國小舊址興建複合式多功能中心，也將在將軍村周邊設置照護據點。

針對身障照護加值，沈慧虹說明，政府不只是要照顧身障者，更要讓身障者自立，建立生活尊嚴，因此，未來將提供小型作業所、自立生活協作跟社區參與服務等項目，讓身障者能在社區內發揮所長、找到工作，讓生活更有尊嚴。

針對弱勢照護加倍，沈慧虹表示，新竹市是一座溫暖的城市，政府不僅關注城市發展，也關心社會上每一個需要的人，未來將「以生活建立替代傳統服務」，並透過設置「社區據點增加便利性」，加倍地照顧這些「鯨魚家庭」。

沈慧虹發表「幸福加倍計畫，早療、身障照護加倍」政策。（記者蔡彰盛攝）

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