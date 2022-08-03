為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    做「鯨魚家庭」最大靠山！沈慧虹提「早療身障照護加倍」政策

    沈慧虹發表「幸福加倍計畫，早療、身障照護加倍」政策。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹發表「幸福加倍計畫，早療、身障照護加倍」政策。（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/03 11:49

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹今發表「幸福加倍計畫—早療、身障照護加倍」政策，宣布將以「家庭為中心，社區為基礎」推動「一區一照護」，她也提出「早療照護加倍」、「身障照護加值」、「弱勢照護加倍」三方向，從增設早療照護據點、建立身障者生活尊嚴、提高社區便利性等方面，讓所有早療、身障家庭照護加倍。

    沈慧虹以熱門韓劇《非常律師禹英禑》自閉症女主角喜歡鯨魚為例，表示所有的早療、身障家庭就像是大海裡的鯨魚媽媽、鯨魚家庭，即便只有微弱的希望，也不會輕易放棄，而政府就是海洋，最重要的任務就是好好接住所有有需要的家庭，讓他們能繼續在海洋裡安心徜徉。

    沈慧虹表示，竹市過去推動「早療三支箭」政策，提高早療補助、增加特教師資及照護人力、設立桃竹苗首座公辦民營的早療中心，另外，竹市首座公立身障綜合就業大樓也在今年初啟用，政府從補助、人力、空間設置等項目，全方面減輕早療家庭負擔，也打造身障者就業諮詢更友善的空間。

    沈慧虹說，「早療身障照護加倍」政策將以「家庭為中心，社區為基礎」推動「一區一照護」，並透過兩個「近」：提高服務近用性、讓照護進入社區，讓有需要的家庭找得到、用得到。

    針對早療照護加倍，沈慧虹表示，目前新竹市有1個早療中心1據點，未來將成長為1中心3據點，預計於香山朝山國小舊址興建複合式多功能中心，也將在將軍村周邊設置照護據點。

    針對身障照護加值，沈慧虹說明，政府不只是要照顧身障者，更要讓身障者自立，建立生活尊嚴，因此，未來將提供小型作業所、自立生活協作跟社區參與服務等項目，讓身障者能在社區內發揮所長、找到工作，讓生活更有尊嚴。

    針對弱勢照護加倍，沈慧虹表示，新竹市是一座溫暖的城市，政府不僅關注城市發展，也關心社會上每一個需要的人，未來將「以生活建立替代傳統服務」，並透過設置「社區據點增加便利性」，加倍地照顧這些「鯨魚家庭」。

    沈慧虹發表「幸福加倍計畫，早療、身障照護加倍」政策。（記者蔡彰盛攝）

    沈慧虹發表「幸福加倍計畫，早療、身障照護加倍」政策。（記者蔡彰盛攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    沈慧虹體驗手作印度拉茶 讚竹市多元文化共存
    2022/07/31 17:00

    沈慧虹體驗手作印度拉茶 讚竹市多元文化共存
    林耕仁緊咬新竹棒球場要向她求償 沈慧虹：選舉作法不予置評
    2022/07/28 13:29

    林耕仁緊咬新竹棒球場要向她求償 沈慧虹：選舉作法不予置評

    父親節健康過「肺心守護」男性的健康狀態！
    推竹市街區特色風貌計畫 沈慧虹：補助店面裝潢費最高50萬元
    2022/07/27 13:43

    推竹市街區特色風貌計畫 沈慧虹：補助店面裝潢費最高50萬元
    新竹球場爆缺失多 沈慧虹：相信市府會跟球團合作 改善球場缺失
    2022/07/24 13:14

    新竹球場爆缺失多 沈慧虹：相信市府會跟球團合作 改善球場缺失

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    新竹市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播