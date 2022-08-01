牛肉在這裡！沈慧虹祭出「舊城再起」3政策連發 鎖定中間選民

沈慧虹（中）連日勤跑新竹市舊城區，針對商圈復興連發3大政策。（記者蔡彰盛攝）

2022/08/01 14:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹連日勤跑新竹市舊城區，針對商圈復興連發3大政策，包含「東門町造市計畫」改善中正台、「街區特色風貌計畫」補助裝潢費與「青創勇氣金」補助青年頭家生活費，頻繁端出政策牛肉，盼爭取中間選民、年輕人選票。沈慧虹表示，新竹市民有聰明理性的特質，相信他們會支持有經驗、能提出具體政見的參選人。

連日來沈慧虹拜訪中正台商圈、新竹市攤販協會、竹市第二間民宿「老宅瘋人苑」、「早點出發」貝果專賣店發表政見，也舉辦大成街青創客廳會，走入第一線傾聽業者需求，將「民意轉為政見」，在三腳督選戰中，穩紮穩打提出政策願景。

沈慧虹表示，舊城區記錄了新竹人的故事，乘載新竹人的集體記憶，活絡舊城區是政府、店家、在地青年一致的目標，她過去擔任副市長時，也在舊城推動許多基礎建設，讓環境更舒適，包括纜線下地、騎樓順平、步行城市，也辦理假日行人徒步區、市集活動等。

沈慧虹表示，舊城再起政策以3大核心計畫為主軸，整合舊城商圈、打造街區特色風貌、補助青創每月最低生活費，以可落實的政策，從創業者、店面、街廓，全方位提升商圈，把人潮、商業活力帶回舊城。

首先整合舊城商圈，沈慧虹說明，「東門町造市計畫」將以短、中、長期目標大改造中正台商圈，串連美學館、建國公園與民眾活動中心。短期將整理民眾活動中心滿足周邊停車需求，並透過市集、藝文活動凝聚人潮，同時輔導店家創新，及老屋、舊城青年創業補助等多管齊下方式；中期將與國有財產署溝通、協調土地，並和中正台攤商取得共識，找到最適合方案來進行空間改造。

長期目標則希望將中正台打造成一座全新建築空間，一樓為現有的中正台商家；二樓為多功能的創意空間，可引進動漫展、電玩展、電競、演講等，帶動周邊商業聚落引進新的可能；三樓則是創業基地。

第二打造街區特色風貌，沈慧虹將推動舊城區「街區特色風貌計畫」，每年補助舊城區特定街廓店家最高50萬裝潢費用，與店家共同訂定立面、招牌與騎樓規範，協助街區打造專屬特色，以「點線面」策略，循序漸進打造街區特色，吸引人潮進入舊城。

第三青創勇氣金，沈慧虹強調，「人是所有政策的核心」，未來將每年補助100名40歲以下的創業青年，每月最低生活費1.5倍、約兩萬多元的青創勇氣金，要做青年最大的靠山，讓青年無後顧之憂，在新竹「安居樂業」創造無限可能，青年勇敢做夢，大家一起努力，讓舊城再起。

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