竹市+851 累計8名中症3人未接種疫苗

新竹市今天新增851名確診個案、累積有8名中症、3人未接種疫苗。（市府提供）

2022/05/12 14:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局表示，今天（12日）竹市新增851名確診個案，今年已累積5787名確診個案，已分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，住院中的確診者有58人，居家照護者有3798人、居家隔離者有407人。而確診者中多以輕症及無症狀為主，累積8名中症個案，年齡介在30多歲到90多歲間，有高血壓、糖尿病、心臟病、腎臟病及癌症病史，其中3位未曾接種疫苗，8名個案都使用瑞得西韋治療，3人已出院，其餘5位仍住院治療中。

此外，衛生局提醒，指揮中心公告，今天（12日）起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫民眾，若快篩陽性，可在卡匣上寫上姓名及日期，與健保卡一起拍照後，透過遠距醫療方式上傳，由醫師確認快篩結果即可通報確診，不需再進行PCR採檢，目前市轄有18家診所提供相關服務，如有需求可先電話預約或上網洽詢。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，可自行前往新竹市社區篩檢站（週一到週五上午9-12時、下午13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午9-12時）、馬偕醫院（下午13-16時），及COVID-19指定社區採檢院所，經醫師評估後進行PCR採檢，也可洽關懷中心：03-532-0900。

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新竹市今天新增851名確診個案、三類人快篩陽性可視訊診療。（市府提供）

新竹市今天新增851名確診個案、三類人快篩陽性可透過視訊診療。（市府提供）

新竹市今天新增851名確診個案、若一般人快篩陽性可前往社區篩檢站進行PCR。（市府提供）

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