做了就有改變！林智堅訪力成科技：大新竹合併升格做產業後盾

新竹市長林智堅今天參訪力成科技，強調大新竹升格，可以讓產業更有競爭力，地方政府可做產業後盾。左起為力成科技副總經理林賢鳳、市府產發處長張力可、力成科技董事長蔡篤恭、市長林智堅、力成科技執行長謝永達、力成科技財務長暨發言人曾炫章。（記者洪美秀攝）

2021/12/24 18:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕受美中貿易戰、疫情、全球性晶片缺貨等因素影響，半導體產業成為國際焦點，新竹市長林智堅今天拜訪全球排名第四大封測廠力成科技，他說，力成面向國際市場，在記憶體封裝項目上全球頂尖，也了解台灣半導體與世界競爭的關鍵，包括企業在用電、土地、人才上的需求，他也說，「做了就有改變」，盼大新竹合併升格，地方政府可以持續為產業發聲。

市府說，力成科技成立於1997年，全球共有20間廠房，去年合併總營收達新台幣761億元，集團員工總人數超過1.9萬人，其中台灣員工人數約1.5萬人，為全球前四大封測廠。

林智堅感謝力成董事長蔡篤恭等人的帶領，讓他在第一線參觀半導體封測製程，收穫遠比想像中更多，近期他也走訪瑞昱、聯電、聯詠、緯創、國際半導體協會等相關企業，聆聽產業心聲與需求。

他提到，過去因縣市分治，企業投資上面臨土地困難，另在交通花費太多生活成本，因此向中央提出規劃輕軌，唯有大新竹合併升格才能解決交通問題。

林智堅說，今年9月倡議大新竹合併升格，啟動赴竹科產業之旅後獲益良多，各家在技術上都是全球前十大公司，力成更是全球排行前四大，如何提升企業競爭力，讓人才持續進來，並給予很好的生活環境，還有企業土地取得、水電供應無虞等，是他提出大新竹合併升格的原因之一。

針對人才問題，蔡篤恭提到，產業最大困難為電力、水、廢水處理，中央提出北水南調對產業幫助很大，感謝台電、工業局、經濟部願意幫忙。他也力讚林智堅，年紀輕輕卻把新竹市治理得很好，市容變很多，提升市民生活與環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法