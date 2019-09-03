來將軍村食物森林做城市農夫！

2019-09-03 14:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府2016年起成立全台首座市民食物森林，近日於將軍村再推600坪「食物森林收成回饋機制」，由市府提供土地，廣邀市民當志工做「城市農夫」，收成的食物可交由商家、社區使用，志工服務時數可換取商家產品，形成友善循環機制；市長林智堅也採收體驗一日農夫樂，並將收成交給將軍村商家現場烹調，他說，過去馬偕旁食物森林吸引許多長輩參與摘種，天天種菜當運動，持續邀請長輩們加入全新竹最大的將軍村食物森林，多逛菜園少逛醫院，歡喜呷百二！

「食物森林友善循環」回饋機制是由市府免費提供場地、志工付出時間協助食物森林日常維養及採收，部分收成將回饋給社區商家，志工憑服務時數可至商家兌換相關商品作為回饋，例如3小時可兌換厚食聚落仙草茶、5小時再加10元兌換翟九麵食館翠玉月牙骨麵、20小時免費參加拾米豐瓶小學堂的花藝課程等，歡迎市民透過網路或現場諮詢梧桐基金會，加入志工行列。

林智堅表示，2016年市府在馬偕醫院旁打造全台首座市民食物森林示範地，至少達到「三大成效」，首先是透過市民栽種創造愛地球的有機環境；第二就是推廣食農教育，讓下一代知道食物如何從土地到餐桌，且將軍村周遭有不少新興社區，盼號召年輕小家庭一同加入；第三是讓長輩用「逛花園取代逛醫院」，過去不少長輩志工投入食物森林，忙上忙下每天運動流汗，身體越來越健康，是尚天然的長照服務。

「將軍村食物森林」日前啟用，是與歷史建築共生的食物森林，園內有檸檬香茅、紫蘇、化石草、薑黃、地瓜葉、馬齒莧、地瓜等超過60種植物，而商家進駐形成互助合作生活圈，延續「分享共好」的眷村文化；另外，全台唯一在動物園裡的食物森林，也即將在年底啟用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法