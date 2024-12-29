嘉義厚德獎 翁岳生、林懷民、李家維獲殊榮

首屆厚德獎昨頒獎，故宮博物院長蕭宗煌（左起）、前司法院長翁岳生、前中研院院長翁啓惠、雲門舞集創辦人林懷民、辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維、嘉義縣長翁章梁合照。（記者王善嬿攝）

2024/12/29 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕出身嘉義縣義竹鄉的前中央研究院長翁啓惠與胞弟翁英惠發起創辦「嘉義縣清新閣文化藝術基金會」，昨頒發首屆「厚德獎」，由前司法院長翁岳生、雲門舞集創辦人林懷民及辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維三人獲獎，表彰他們造福偏鄉貢獻卓著。

翁啓惠家族祖厝舉行 表彰造福偏鄉

昨頒獎典禮在翁啓惠家族祖厝、嘉義縣定古蹟「翁清江．翁清曲宅院」舉行，由翁啓惠、故宮博物院長蕭宗煌、嘉義縣長翁章梁頒獎給翁岳生、林懷民與李家維。

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翁啓惠說，為緬懷翁家袓先，成立清新閣文藝基金會，致力保存「翁清江．翁清曲宅院」，推廣文化藝術；每兩年辦理一屆「厚德獎」，發掘為偏鄉奉獻的至善人士，期望樹立楷模，讓善循環化作社會最溫暖力量。

高齡九十二歲翁岳生出身義竹鄉，他自幼失怙、家境貧困，經刻苦向學，曾於一九九九年至二○○七年擔任司法院長；他捐獻祖厝「存德堂」給義竹鄉公所，啟迪鄉親勵學上進，感謝義竹鄉親的協助與栽培之恩。

出身新港鄉的林懷民以本土素材與傳統美學入舞，將先祖林開泰醫師濟世診所與祖厝「培桂堂」對外開放，經指定為嘉義縣定古蹟，增添新港人文風釆。

澎湖人李家維成功復育蘭嶼自然生態，重現蘭嶼蘭花之島新風貌，目前擔任辜嚴倬雲植物保種中心執行長，培育三萬多種活體物種資源，致力於保種並復育，重建自然生態。

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