嘉市消防員 明年4月起汰換裝備

嘉義市獲中央補助五二四九萬餘元補助，將分二年編列汰換購置消防員防救災裝備。（嘉義市消防局提供）

2024/10/08 05:30

中央補助5249萬 保障第一線打火弟兄安全

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議會臨時會昨審查市府今年總預算第四次追加減預算案，中央計畫型補助、市府自籌辦理共六十九案，追加共四億三六○萬元，照原編通過，今天交付二、三讀，其中嘉義市消防局獲中央補助五二四九萬三九○○元，分兩年編列，待預算審議通過，預計明年四月起全面汰換兩百名外勤消防員個人救災裝備，保障第一線打火弟兄安全。

本次追加減預算案，中央計畫型補助包括「嘉義市田徑場優化工程」、「少子女化對策計畫之各項幼兒就學補助及育兒津貼第二期經費」、「充實消防機關外勤消防人員個人救災裝備」等六十三案，追加中央補助款三億一三七一萬七千元、市府配合款為五六二四萬五千元；市府自籌辦理共六案，追加三三六三萬八千元。

購置新消防衣、高階熱顯像儀等

市府消防局表示，為提升整體消防人員防救災能力，中央補助款分為今年編列三二六三萬九二○○元、明年一九八五萬四七○○元辦理，規劃汰舊換新消防衣、空氣呼吸器、個人熱顯像儀、頭盔耳罩，以及新購置排煙機、導光索、高階熱顯像儀、捲盤式導光索等裝備，將全面配發給兩百名外勤消防員及各分隊。

市議員王浩表示，樂見消防局編列預算充實救災裝備，讓第一線消防人員安全更有保障，然而去年有消防員質疑「假休息真備勤」制度、積欠加班費爭議，消防局應妥善規劃因應；市府消防局回應，去年元旦消防署勤休制度調整，至明年元旦兩年期限期滿，超勤加班部分，明年將依消防署規定結算、補償，考量分隊人力及同仁需求，已調整將休息時間排在白天，讓同仁更方便運用。

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