嘉市搶救老照片 3年數位化逾萬張

嘉義市杏芳醫院老照片經修復數位化保存。（黃英聰提供）

2024/09/30 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市攝影學會三年前起推動搶救老照片行動，透過掃描、重新翻拍等技術，數位化保存逾一萬張老照片，包括日治時期嘉義區長徐杰夫、杏芳醫院等老照片，經整修保存，讓民眾能瞭解嘉義地區舊時建築與生活樣貌。

嘉市攝影學會理事長黃英聰說，許多家庭隨長輩逝世將老照片丟棄或火化，記錄城市發展、庶民日常的珍貴影像逐年消逝，三年前開始徵求老照片，與學會成員先掃描或翻拍，修復製作成電子檔留存，至今搶救一萬餘張。

黃英聰說，老照片主要為嘉義街景、建築照及民眾捐贈的家族或團體照片，有日治時期被任命為嘉義區長（相當於市長）徐杰夫的照片、老醫館上池醫院的照片。

嘉義市衛生局委託嘉義基督教醫院失智症整合中心、智邦公益館、嘉義市攝影學會在南院旅墅舉辦「一張老照片」多媒體懷舊展，展期至今天；市府衛生局國民健康科長陳秀玲說，研究發現讓長輩看老照片「懷舊治療」，喚起過往經歷，加上家人陪伴，適度刺激腦部「海馬迴」，增加突觸數量及神經網絡連結，可減緩失智。

黃英聰表示，失智懷舊照片展將在嘉基延續展出，學會保存的老照片未來會規劃舉辦展覽，也建議民眾可將老照片翻拍或掃描數位化，若照片毀損，學會可協助修復、保存。

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