拒中保台 嘉義愛舞國際賽爭光

「嘉義愛舞」拉丁舞團小將拿著國旗，歡喜秀出獎牌。（翁仲德提供）

2024/09/18 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「嘉義愛舞」拉丁舞團十四、十五日受邀到馬來西亞參加「檳城國際慈善舞蹈錦標賽」，開幕時主辦單位要求以中國代表隊名義出席，遭「嘉義愛舞」領隊翁仲德悍然拒絕，結果帶去的我國國旗無故消失，後經據理力爭，揚言棄賽抗議，國旗才找出來得以進場；「嘉義愛舞」總計拿下十一金、九銀與十一銅，技壓中國代表隊。

拒絕中國名義出席 帶國旗進場

「嘉義愛舞」今年初曾到馬來西亞參加國際公開賽一舉拿下廿六金、廿六銀，讓世界看見台灣在舞蹈運動的實力，這次「檳城國際慈善舞蹈錦標賽」主辦單位邀請「嘉義愛舞」前往參賽，經由翁仲德向各界勸募經費成行。

請繼續往下閱讀...

檳城舞蹈賽奪11金9銀11銅

翁仲德說，開幕時主辦單位要求改拿中國旗幟參賽，不僅他和選手不能接受，更無法向捐款幫忙孩子圓夢的支持者交代，因而做出棄賽的最壞打算，主辦單位為確保比賽精彩度，因而做了最大的讓步，最後「嘉義愛舞」帶著我國國旗順利進場，可見實力才是談判最佳籌碼。

比賽結果，「嘉義愛舞」 蔡維祐獲得世界公開十歲菁英組冠軍、張晏慈世界公開十二歲菁英組冠軍（馬來西亞第二、中國第三）、陳宥蓁世界公開十四歲菁英組冠軍、吳彬愷世界公開菁英組勇奪季軍（世界單人組最高組別，競爭最激烈，台灣選手表現優於中國），總計共獲十一金、九銀與十一銅。

翁仲德說，當國旗在賽場飄揚時，他的內心非常感動，當下好想大喊，「我們來自台灣（we come from Taiwan）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法