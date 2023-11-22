阿里山林鐵軌道 遭放置木頭、樹枝

近日鐵軌上遭不明人士放樹枝。（民眾提供）

2023/11/22 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路在嘉義市林森東路近文財殿路段鐵軌，近來陸續發生遭放置木頭、樹枝，危及行車安全。對此，林鐵及文資處副處長周恆凱表示，一發現就立即移除，幸未發生事故，正透過平交道監視錄影畫面，追查可疑人士，究責裁罰。

民眾說，九月曾發生人為弄倒樹木在鐵軌事件，本月九日林森東路文財殿路段鐵軌，遭不明人士放置木頭，近日相同路段又遭放置樹枝，另在林森國小對面路段鐵軌兩側也遭堆置物品，這些行為都可能危及列車安全，卻一再發生，質疑相關單位未做好維護行車安全。

周恆凱表示，林鐵一至五公里路段於九月至本月進行危木伐除及除草作業，截斷後的危木暫置鐵軌外空地，昨天集中移除完畢。

本月九日及十七日先後在林鐵第十七號與第十八號平交道間，即文財殿對面路段，發現不明人士將截斷的危木及樹枝放置鐵軌，經立即移除，未發生事故。

積極緝凶 最高罰款百萬元

周恆凱說，依「鐵路法」規定，在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品，足以妨害行車安全者，可處一萬元以上一百萬元以下罰鍰，昨已派員向民眾宣導勿觸法，並透過平交道監視錄影畫面追查可疑人士。

阿里山林鐵嘉義市林森東路段，11月9日遭人移置木頭到鐵軌上。（民眾提供）

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