228連假出遊 嘉縣推鄒族部落體驗

嘉義縣茶山村珈雅瑪部落「向天神取火」活動，是不可錯過的節目。（嘉義縣政府提供）

2023/02/22 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕二二八四天連假將至，嘉義縣文化觀光局推薦遊客走訪山區景點，一路串聯逐鹿文創園區、達娜伊谷自然生態公園、茶山村珈雅瑪部落、來吉山豬部落及優遊吧斯阿里山鄒族文化部落，體驗鄒族傳統文化及品嚐原住民風味餐。

串聯逐鹿文創園區、達娜伊谷

嘉縣文觀局長徐佩鈴說，位於阿里山公路旁的逐鹿文創園區，有歌舞表演、鄒族風味餐，每週六日才有的限量大圓盤傳統龍眼木烤肉，親子可體驗餵梅花鹿及射箭DIY樂趣。

到阿里山絕對不能錯過有「忘憂谷」美稱的達娜伊谷自然生態公園，清澈溪谷裡有國寶級「鯝魚」，彷彿是蓋在山裡的天然水族箱，忘憂小旅行、漁獵小旅行都是熱門預約體驗行程。

徐佩鈴說，阿里山鄉最南端的茶山村珈雅瑪部落提供客製化小旅行，傳統文化「向天神取火」是不可錯過的節目；來吉部落路旁隨處可見山豬石頭彩繪，遊客可到部落市集享用山豬套餐、體驗手洗愛玉及手作木製山豬。優遊吧斯提供精緻鄒族文化體驗，茶園與茅草屋群景色優美，啜飲阿里山咖啡邊欣賞歌舞、歌唱表演。

尖峰時段避開阿里山公路中埔段

因應二二八連假，民眾出遊車潮，公路總局提醒用路人，連假期間台三線、台三十九線、台八十六線預估車多，建議早上十點至下午一點尖峰時段避開阿里山公路中埔路段及台八十六線與台十九甲線路口；下午五點至晚上七點為阿里山下山車流集中尖峰時段，阿里山公路中埔至頂六路段易阻塞，建議下山後往國道三號北上的車輛，可從竹崎交流道北上。

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