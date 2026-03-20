不到60人小校撐起北管傳承 布袋國中全國賽奪特優

嘉義縣布袋國中學生數不到60人，在全國音樂比賽絲竹室內樂合奏國中團體組奪得最高榮譽特優。（布袋國中提供）

位處沿海偏鄉的嘉義縣布袋國中，全校學生人數不到60人，然而孩子憑藉著對傳統音樂藝術的熱情，傳承在地深具特色的「北管」，3月代表嘉義縣參加全國學生音樂比賽，奪得絲竹室內樂合奏國中團體組最高榮譽「特優」，展現偏鄉學校守護台灣傳統文化的熱血與韌性。

布袋國中校長呂文賢說，2019年起由前校長吳敏男發起，克服基層藝文資源籌措不易的挑戰，成立學生北管樂團，由布袋在地「內田慶和軒」黃錦財團長指導，將珍貴的傳統技法傳授予學生。然而初期常需面對器材維護不易、學生生源流失等挑戰，但孩子不畏艱難，平時勤練指法與吹奏技巧，透過練習及表演，累積經驗，終於獲得豐碩成果。

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布袋國中北管樂團平時深耕在地，曾獲邀於扶輪社社慶與社區各項典禮活動演出，傳承地方傳統文化，已連續6年獲嘉義縣學生音樂比賽優等成績，3月全國賽展現默契與爆發力，充分展現北管音樂節奏明快、熱情奔放的風格，更訴說偏鄉孩子堅毅不拔的生命力，獲得評審一致青睞，給予最高榮譽特優肯定。

呂文賢說，北管是台灣珍貴的民俗資產，是在地難得的共同記憶，藉由校園推動藝術傳承，讓學生學習、延續藝術文化之美，培養團隊合作的精神，突破偏鄉的困境。未來學校將持續深耕藝文教育，讓象徵布袋韌性的北管音樂持續在社區與全國舞台迴盪，讓更多人看見、珍惜文化藝術之美。

布袋國中學生傳承北管文化。（布袋國中提供）

「內田慶和軒」團長黃錦財長期指導學生北管技藝。（資料照）

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