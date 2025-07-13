民雄商家從風災中復原 提供優惠「暖心回饋」嘉義縣市民

嘉義縣民雄商圈部分商家從風災中復原，祭出消費優惠鼓舞災民。（許聖昌提供）

2025/07/13 13:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「丹娜絲」颱風造成嘉義縣市嚴重災情，嘉義縣民雄商圈發展協會許多商家也在風災中重創，其中14家業者經過一星期整理、復原，感同身受災民們在清理、重建家園中的身心疲憊，推出「暖心回饋」活動，針對嘉義縣市居民分別提供手機玻璃貼9折、咖啡豆8折、肉圓飲品9折等優惠，用小店的優惠「暖心雞湯」，讓災民彼此鼓勵，一起挺過風雨。

嘉義縣民雄商圈發展協會理事長許聖昌說，颱風侵襲嘉義縣市，許多商圈夥伴面臨店面、住家樹木倒塌，嚴重者屋毀牆頹，雖然忙於清理，但看到海區居民還有更嚴重災情，目前有14間商家加入暖心回饋行列，藉此拋磚引玉，發揮嘉義人挺嘉義人精神，以實際行動支持在地小店、鼓舞災民。

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商家優惠活動即日起到7月31日止，包括膜人普屋、魚罐頭咖啡館、芭茛茶飲、真味肉圓、視芯眼鏡、松禾咖哩、藍盤子早午餐、嘉豐鐵板燒、52號樹洞、阿美鳳梨、家昇廚具空間、益昌車店、國聲電器行 、福日小売所等，詳洽「嘉義民雄商圈」臉書粉專。

嘉義縣民雄商家祭出消費優惠，鼓勵災民挺過風災。（許聖昌提供）

嘉義縣民雄商家也成風災受災戶。（許聖昌提供）

嘉義縣民雄商家陸續從風災中恢復。（許聖昌提供）

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