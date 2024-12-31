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    慶豐收！嘉義「鰻金」捕獲量大增 進帳逾2600萬元

    嘉義沿海捕撈鰻苗大豐收。（資料照）

    嘉義沿海捕撈鰻苗大豐收。（資料照）

    2024/12/31 11:55

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕11月1日起為期4個月的鰻苗捕撈季已過半，嘉義沿海截至12月29日共捕獲大約36萬2837尾，為上季同期7萬8862尾的5倍，也比上季總捕捉量27萬8936尾還多，雖因量多價跌，從最高點100元跌到54元，但估計已進帳逾2600萬元，由於捕撈高峰預計還有一個月，在「鰻金」豐收挹注下，今年的年終獎金相當豐碩。

    台灣鰻苗捕撈期為每年11、12月及翌年1、2月共4個月，嘉義沿海因11月數量十分稀少，漁民大多在11月底才架設相關捕撈網具，12月才正式展開鰻苗捕撈，結果第一個星期就都有數千尾的捕獲量，有了好的開始，目前日捕獲量最高為20日的2萬8212尾，當天每尾72元，日收入203萬餘元，次捕獲量為17日的2萬4412尾，當天開盤87元，日進帳212萬餘元，為這季最高。

    至12月29日（每週一結算）為止，共捕獲大約36萬2837尾，單日超過2萬尾的還有18、21、25與26日，由於捕獲量節節上升，價格也翻轉直下，12月14日創每尾100元高價，但不到半個月，24日就跌到每尾54元，如果捕獲量依目前的速度增加，可能還會跌破50元關卡。

    嘉義沿海捕捉鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義沿海捕捉鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義沿海捕捉鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義沿海捕捉鰻苗的定置網。（記者蔡宗勳攝）

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