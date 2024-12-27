二延平步道即時影像 耶誕節晚間捕捉到火流星滑過天際

阿管處設於番路鄉隙頂二延平步道的4K即時影像，在25日晚間22點26分捕捉到火流星劃過天際畫面。（擷取自阿管處網站）

2024/12/27 16:10

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處（下簡稱阿管處）在其轄內7個賞景熱區設置即時影像系統，其中觀賞次數居冠的番路鄉隙頂二延平步道4K即時影像，在25日晚間22點26分拍到火流星滑過天際的精采畫面，網友在阿管處所屬臉書社團「阿里山新印象」留言稱「是聖誕老公公經過了」，令人莞爾。

阿管處副處長陳榮欽表示，12月25日晚上22點26分，二延平步道即時影像直播意外捕捉到一顆火流星劃破夜空的震撼畫面，這顆火流星在星空中閃耀出耀眼光芒，為寧靜的夜晚增添了一抹驚艷的亮色，想重溫這一珍貴瞬間的朋友，可以前往阿里山的YouTube官方頻道回顧這場天文奇景，頻道內還收錄日落雲海、夜間星空、磅礡雲瀑等經典自然景觀的縮時攝影，讓觀眾不論身處何地，都能一覽大阿里山的迷人風貌。

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「阿里山新印象」貼文指出，25日22點26分一顆閃亮的火流星滑過天際，瞬間閃耀了天空、彷彿墜入雲海裡，大家看到了嗎，被4K的二延平步道即時影像捕捉到了。

網友回應稱「出現在耶誕節夜晚，最驚喜的聖誕禮物了」、「閃耀天空的瞬間」、「是聖誕老公公送的禮物」、「太夢幻了啦」，也有人打趣說「話說小編你運氣也太好了，你時常把鏡頭對雲海，看你昨晚把鏡頭對天空，結果就出火流星欸」。

國際天文學聯合會尚未對火流星做正式的定義，一般認為這個字與「火球」是同義詞，通常適用於視星等達到-14等或更亮的流星，天文學家傾向於使用火流星來標示特別明亮的火球。

阿管處設於番路鄉隙頂二延平步道的4K即時影像，在25日晚間22點26分捕捉到火流星劃過天際畫面。（擷取自阿管處網站）

阿管處設於番路鄉隙頂二延平步道的4K即時影像，在25日晚間22點26分捕捉到火流星劃過天際畫面。（擷取自阿管處網站）

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