打卡新地標！結合開運祈福令牌 嘉義城隍廟「天衛機神」啟用

嘉義城隍廟「天衛機神」今天啟用。（記者王善嬿攝）

2024/12/18 18:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國定古蹟嘉義城隍廟獨創高375公分「天衛機神」，結合開運祈福令牌打造宗教打卡新地標，今天下午由嘉義市長黃敏惠、嘉義市商業同業公會理事長蕭秋勇、嘉義城隍廟董事長賴永川等人參加祝禮儀式，正式啟用。

黃敏惠在令牌寫下「城隍護民，天佑嘉義」，蕭秋勇寫下「幸福嘉義，進步繼續，工商興盛，全民參與」等字，為嘉義百工百業祈福。

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黃敏惠說，嘉義城隍廟不只是信仰中心、全國宗教觀光景點，也不斷與教育、設計、文化力結合，展現新意，每年農曆8月城隍夜巡，也成為重要中元祭活動，今年由「天衛機神」也是城隍機甲，在中央噴水圓環開幕，令大家感動，帶給社會安定力量，今天設置在嘉義城隍廟廟埕，讓大家拍照打卡，城隍廟舉辦攝影比賽，還準備2000份祈福令牌，讓大家打卡、祈福。

賴永川說，「天衛機神」融合文化、信仰、藝術創新，預期為觀光再添人氣與口碑，希望為城隍廟樹立新打卡地標同時，也帶動更多民眾來嘉義遊玩。

嘉義城隍廟表示，配合「天衛機神」啟用，舉辦「捕捉風采與希望之光攝影趣味活動」，最高第1名獎金3000元，此外明年1月20日完成到嘉義城隍廟官方粉絲專頁按讚，與天衛機神佈景區合照、打卡，可領取小禮物，2000份送完為止。

嘉義城隍廟「天衛機神」啟用，嘉義市長黃敏惠（左三）、嘉義市商業同業公會理事長蕭秋勇（左一）與城隍廟董事長賴永川（左二）寫令牌祈福。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠今掛上開運祈福令牌。（記者王善嬿攝）

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