「高山茶都‧嘉義」12月21日展開 推高山茶旅

嘉義縣長翁章梁體驗結合棉花糖的特色茶飲。（記者林宜樟攝）

2024/12/17 13:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府舉辦「高山茶都‧嘉義」，將於本月21日至29日在中埔鄉農會金蘭分部登場，今年盛會以「高山茶與年輕的對話」為主題，由年輕茶師創作特色茶飲，結合特色產業、伴手禮及旅宿業打造活動護照，讓遊客到嘉義品茗，到山區進行融合傳統與創新的茶文旅。

嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧雲、中埔鄉農會總幹事李甯潔、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處長徐振能等今天搶先曝光活動亮點，體驗如結合棉花糖等創意的特色茶飲，翁章梁說，今年活動邀請茶之南道、茶之北道「太和、瑞里、隙頂、石棹、瑞峰」五大茶區業者，增加品茗茶席及展館，展現不同風情，嘉義縣街舞培訓代表隊員也熱力演出。

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今年活動展館由攝影師在高山茶區實景拍攝影像，打造沉浸式投影體驗區，設置螢火蟲、流瀑、高山步道等特色風景影像，搭配茶席體驗，讓民眾認識高山茶區美麗景色。

年輕茶師創作創意茶飲，並設計風土牆、聞香區、雲海主題拍照區、特產購物區及趣味互動問答選茶活動，假日舉辦講座，讓遊客深度體驗新潮多元的茶文化。戶外特色茶棧以茶文旅為主題布置，如「茶屋書店」、「仙來搖搖」、「起風」及「嵐森茶語」等，展售創意、創新品項。

活動展現「未來茶旅」意象，在場館呈現茶飲未來趨勢，也結合嘉義高山咖啡，集結茶與咖啡的知識，還有漢方咖啡、維他命咖啡等創意飲品，讓遊客有不同體驗。

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嘉義縣街舞培訓代表隊隊員演出。（記者林宜樟攝）

「高山茶都‧嘉義」，將於本月21日至29日在中埔鄉農會金蘭分部登場。（記者林宜樟攝）

螢火蟲沉浸式體驗。（記者林宜樟攝）

創意布置「茶屋書店」。（記者林宜樟攝）

茶席體驗。（記者林宜樟攝）

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