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首頁　>　嘉義縣

嘉縣文觀局「慢遊嘉義」官方LINE 結合AI提供旅遊一站式服務

嘉義縣文化觀光局建置官方LINE@帳號，民眾加好友還能參加抽獎，獎品包括太平雲梯免費門票等優惠。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局建置官方LINE@帳號，民眾加好友還能參加抽獎，獎品包括太平雲梯免費門票等優惠。（嘉義縣政府提供）

2024/10/12 17:12

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局建置「慢遊嘉義」官方LINE@，結合AI智慧服務，能協助解答疑問、提供各種旅遊資訊，「一站式」服務讓遊客省去查找各種資訊時間，為鼓勵民眾加LINE好友，即日起至12月1日還舉辦限時寵粉活動，有機會抽中阿里山英迪格酒店買一送一券等400組獎品、優惠。

文觀局表示，慢遊嘉義LINE@（ID搜尋：@chiayitravel）提供遊客線上一對一客服諮詢，還結合AI智慧提供各種旅遊資訊解答，匯集當季最新觀光活動，讓遊客出遊能即時查詢周邊景點住宿、美食，串聯導航功能，相當便利又省時。

文觀局表示，抽獎活動於每個週末舉行，包括有藝伎咖啡禮盒、部落歌舞表演券、阿里山賓館早餐券及高帝園茶業民宿、高山青大飯店、生力農場民宿、仁義湖岸大酒店等住宿券等限時寵粉抽獎獎品，10月12、13日將舉行首波活動，將抽出阿里山英迪格酒店精品房買一送一券、太平雲梯免費門票等優惠，還加碼贈送2025年經典月曆禮盒。

嘉義縣文化觀光局建置官方LINE ID，加入好友有機會抽中阿里山英迪格酒店住宿券。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局建置官方LINE ID，加入好友有機會抽中阿里山英迪格酒店住宿券。（嘉義縣政府提供）

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