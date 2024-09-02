台3線阿婆灣飆車擾民 中埔警一下午就逮13部改裝車最高罰1800

中埔警分局員警攔查取締13部改裝或製造噪音車輛送檢驗。（警方提供）

2024/09/02 14:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣台3線「阿婆灣」為重機跑車熱點，近日有民眾反映飆車族出沒，噪音妨害安寧，嘉義縣警察局中埔分局1日下午前往阿婆灣商店前執法，攔查取締共13部改裝排氣管、製造噪音車輛，已通報嘉義區監理所、環保機關檢驗，依法可裁罰900元以上1800元以下罰鍰。

中埔分局表示，另因台3線交通事故頻傳，並曾發生死亡事故，為降低該路段肇事發生，經與交通部公路局雲嘉南養護工程分局曾文工務段會勘後，在台3線311．8至312．2公里路段的阿婆灣店前雙黃線，已完成裝設回復式導桿，降低駕駛人跨越雙黃線、壓車過彎等危險駕駛行為。

請繼續往下閱讀...

中埔分局統計，自裝設回復式導桿後，元月至4月的交通事故發生件數共20件，5至8月降低為10件。

警方1日下午2點多獲報，台3線312公里阿婆灣商店前，有機車行駛妨害安寧，警方到場處置，現場攔查13部擅自改裝排氣管及製造噪音的車輛，另通報監理站及環保機關檢驗。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，裝置高音量或不合規定音調之喇叭或其他產生噪音器物，可處900元以上1800元以下罰鍰。

警方提醒，環境部與交通部共同推動的改裝排氣管認證新制今年上路，排氣管設備變更須經合法業者辦理，並繳驗改加裝設備的統一發票，經公路監理機關檢驗合格，辦理變更登記，且應使用經環境部噪音管制認證，能對應該機車型式之排氣管，並從2025年1月1日起列為檢驗項目，此新制規劃一年期緩衝。

警方在台3線阿婆灣商店前取締改裝車或製造噪音車輛。（警方提供）

警方在台3線設置攔查點。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法