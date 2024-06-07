為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　嘉義縣

差點就是榜首！嘉縣水上國中楊承邦會考成績5A9+作文6級分

嘉義縣水上國中楊承邦（左）會考成績5A9+作文6級分，校長洪文祥頒獎獎勵。（水上國中提供）

嘉義縣水上國中楊承邦（左）會考成績5A9+作文6級分，校長洪文祥頒獎獎勵。（水上國中提供）

2024/06/07 14:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國中教育會考成績今天公布，今年寫作測驗以「標題」為資訊，根據心測中心統計，今年全國只有1226人拿下寫作6級分、占比0.66%，嘉義縣水上國中應屆畢業生有3人寫作6級分，其中楊承邦會考成績5A9+，差一點點就可以成為狀元。

水上國中校長洪文祥表示，學校積極推動學生閱讀能力，也加強寫作練習，即使今年寫作測驗被列為魔鬼級，但滿級分學生由去年的2人增為3人，另學生大多都有良好的讀書習慣，並且於課後及假日會針對課業做加深及加廣的課程，今年估計有20人可上第一志願。

楊承邦表示，看到會考成績5A9+作文6級分，心中感到非常的高興，國中3年來沒有補習，每天都在上課時認真聽講，回家後再複習一次今天的內容，針對不懂的部分，特別詢問老師。

楊承邦進一步說，非常感謝這3年學校老師們每天都認真的教學，也不厭其煩的抽空指導不會的部分，更感謝水上國中提供一個良好的學習環境和精良師資，這個成績除了自己的努力以外，還有許許多多他人的幫助，希望未來可以繼續努力，貢獻所學，在社會中可以幫助到更多需要的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
偏鄉學校創紀錄！苗栗大湖國中連2年出現國中會考榜首 還是兄妹檔
2024/06/07 14:29

偏鄉學校創紀錄！苗栗大湖國中連2年出現國中會考榜首 還是兄妹檔
會考成績公布 中一中、中女中預估錄取分數出爐
2024/06/07 14:39

會考成績公布 中一中、中女中預估錄取分數出爐

投資挹注市政路蘿曼蘿蘭成七期指標
彰興國中會考成績出爐 近半學生可免試進彰中、彰女
2024/06/07 14:46

彰興國中會考成績出爐 近半學生可免試進彰中、彰女
梁見後母校會考成績出爐！ 竹崎高中國中部5A人數比去年成長3倍
2024/06/07 13:37

梁見後母校會考成績出爐！ 竹崎高中國中部5A人數比去年成長3倍

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕
厲害！已錄取雄中科學班 屏東中正國中葉迦文會考5A++寫作6級
2024/06/07 14:42

厲害！已錄取雄中科學班 屏東中正國中葉迦文會考5A++寫作6級
嘉義縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播