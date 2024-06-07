差點就是榜首！嘉縣水上國中楊承邦會考成績5A9+作文6級分

嘉義縣水上國中楊承邦（左）會考成績5A9+作文6級分，校長洪文祥頒獎獎勵。（水上國中提供）

2024/06/07 14:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國中教育會考成績今天公布，今年寫作測驗以「標題」為資訊，根據心測中心統計，今年全國只有1226人拿下寫作6級分、占比0.66%，嘉義縣水上國中應屆畢業生有3人寫作6級分，其中楊承邦會考成績5A9+，差一點點就可以成為狀元。

水上國中校長洪文祥表示，學校積極推動學生閱讀能力，也加強寫作練習，即使今年寫作測驗被列為魔鬼級，但滿級分學生由去年的2人增為3人，另學生大多都有良好的讀書習慣，並且於課後及假日會針對課業做加深及加廣的課程，今年估計有20人可上第一志願。

楊承邦表示，看到會考成績5A9+作文6級分，心中感到非常的高興，國中3年來沒有補習，每天都在上課時認真聽講，回家後再複習一次今天的內容，針對不懂的部分，特別詢問老師。

楊承邦進一步說，非常感謝這3年學校老師們每天都認真的教學，也不厭其煩的抽空指導不會的部分，更感謝水上國中提供一個良好的學習環境和精良師資，這個成績除了自己的努力以外，還有許許多多他人的幫助，希望未來可以繼續努力，貢獻所學，在社會中可以幫助到更多需要的人。

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